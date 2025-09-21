立院預算中心曲解未編預算 政院轟造謠、應當有所迴避

行政院發言人李慧芝今日強調，行政院有守護憲法的義務，無法執行有違憲疑慮的法案，行政院也一再重申這個立場，立法院預算中心不應該杜撰「未合時宜或未具效益的支出」等因素，此舉恐有造謠之虞。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院今年8月通過115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪及提高警察人員所得替代率預算，立法院預算中心報告聲稱，應先完成修法程序，才能停止編列。行政院發言人李慧芝今（21）日呼籲，立法院轄下單位應該尊重憲法權力分立以及司法獨立，尤其當立法院制定有違憲疑慮法案時，更應當有所迴避，以免失去公信力。

立法院預算中心報告指稱，警察條例修正公布後，提高警察、消防等人員的退撫給與，按其退休所得經費屬於法定義務支出，依規定應優先編列預算辦理，若認有未合時宜或未具效益的支出，也應先完成修法程序後，才能停止編列，俾符依法行政原則。

立法院預算中心建議，115年度總預算案有關警消人員的退撫給與存有未能優先編足的情事，恐影響其退休權益，允宜恪守依法行政原則編列預算。

針對立法院預算中心曲解行政院未編相關預算一事，李慧芝表示，35年前司法院大法官就已經做出釋字264號解釋，指出立法院增加政府支出的提議，違反憲法第70條；而今年立法院三讀通過的「國軍待遇條例」以及「警察人員人事條例」部分條文，再度出現高度相似的違憲疑慮；行政院已經向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，也請同為當事人的立法院及轄下單位靜待憲法法庭審理結果。

李慧芝強調，行政院有守護憲法的義務，無法執行有違憲疑慮的法案，行政院也一再重申這個立場，立法院預算中心不應該杜撰「未合時宜或未具效益的支出」等因素，此舉恐有造謠之虞。

李慧芝重申，假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上進行調整、即時追溯補齊，相關人員的權益絕對不會受到影響。

