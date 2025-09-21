為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    郝龍斌台中米糕吃播！喊「2028重返執政」笑望盧秀燕

    國民黨主席候選人郝龍斌（中）稱「2028重返執政」，笑望台中市長盧秀燕（右）。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/21 19:34

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今天傍晚5時到台中市西區彩鳳米糕，與台中市長盧秀燕首開「吃播」，兩人從初識過程、台北及台中小吃聊到國小學童游泳政策，邊吃邊聊暢談超過半小時，郝龍斌痛批民進黨司法不公，嚴重到必須用藍白力量「制衡他」，他並笑望盧秀燕稱，「最具體方式是2028年重返執政，真正下架民進黨。」

    郝龍斌吃飽後開放提問，在場媒體問到，於黨工涉及偽造文書部分，跟國民黨主席朱立倫有不同看法嗎，以及過去跟前台北市長柯文哲恩怨，「是否已經翻頁」展開藍白合？

    郝龍斌先大吐苦水說，我們現在還有6位黨工被羈押，還有1百多位黨工被起訴，朱主席跟我一樣，黨工為黨奉獻受難，現在司法不公很明顯，已經起訴的還繼續羈押，絕對不認同，會窮盡所有力量與資源務必替黨工平反，務必要把他們救出來。

    與柯文哲過節 「小恩小怨早翻頁」

    郝龍斌表示，過去跟柯市長（柯文哲）過節，是小恩小怨早就翻頁了，去年9月聲援柯文哲，包括自己辦公室的黃呂錦茹（國民黨台北市黨部主委），被押了98天，然後因為身體環境無法負荷，家人拜託她認罪，「這不是押人、逼人認罪嗎？」

    郝龍斌說，民進黨司法不公嚴重到必須用藍白力量，制衡他，最具體方式是2028年重返執政，真正下架民進黨。此時，郝龍斌笑望在旁的盧秀燕，稱一系列市政把媽媽市長做好，包括教小孩游泳，吃牛奶及好孕補助生育政策。

