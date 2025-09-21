農訪團增購美農產品 農業部重申：政府未出資

農業部長陳駿季（左3）率領台灣業者赴美採購大宗穀物與牛肉，今年採購總金額將拉高到4年期共1百億美元規模。（翻攝自美國穀物協會網站）

2025/09/21 18:47

〔記者黃宜靜／台北報導〕我國每2年都會率領業者赴美採購大宗穀物與肉品，而今年採購總金額將拉高到4年期共1百億美元規模，採購團總團長首度由農業部長陳駿季擔任，部分立委對於赴美農訪團所提質疑；對此，農業部重申，相關採購金額規模是國內業者視未來4年的實際需求所提出，並與美國業者簽署採購意向書，政府並未出資採購。

農業部表示，赴美農訪團是由外交部籌組，每2年辦理一次，自1998年起迄今已是第15屆，且農訪團是由國內相關公協會與業者組成。

請繼續往下閱讀...

農業部說明，此次公協會與業者赴美採購標的為黃豆、飼料玉米、小麥、牛肉等4項產品，並無其他品項。

農業部進一步說明，以上為國內高度仰賴進口、畜牧產業有需要、進口對消費者有利的產品，113年進口量占國內消費量的比例分別為：黃豆 99.8%（美國進口37%）、飼料玉米 97.5%（自美進口占比為36%）、小麥 106.6%（進口小麥有部分加工後再出口，因此進口量高於國內消費量，自美進口占比為79%）、牛肉95.4%（自美進口占比為41%）。

農業部強調，此次農訪團公協會及業者與美國農產品相關協會簽署採購意向書，象徵我國與美方將進一步深化經貿及糧食安全夥伴關係。依國際經貿慣例，相關意向書簽署後，未來實際採購產品進口，仍須符合我國相關規定，不會有立委所說的食安議題。

至於部分立委要求公布採購意向書，農業部表示，尊重農訪團公協會與業者的意願；由於農訪團尚在美國訪問，將待公協會與業者返國後進一步聯繫了解。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法