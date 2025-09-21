國民黨黨魁之爭 盧秀燕陪郝龍斌吃米糕笑稱:我奪走了他2個第1次

台中市長盧秀燕（右）招待國民黨主席候選人郝龍斌（中）吃米糕，大談對於黨主席「屬意人選」。（記者黃旭磊攝）

2025/09/21 18:12

〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨主席選舉將於10月18日舉行，候選人郝龍斌今天傍晚5時到台中市西區彩鳳米糕，與台中市長盧秀燕首開「吃播」，盧秀燕虧稱，郝龍斌把人生第一次受訪跟吃播「都送給我了，我奪走他兩個第一次」，並大談對於黨主席「屬意人選」，稱希望黨內把選舉當作喜事，對黨內是喜事，每個人都要和和氣氣的辦喜事一樣，選出最好領導人。

盧秀燕傍晚招待郝龍斌吃米糕，從兩人台灣大學食品科技研究所任教時，盧秀燕取得首次獨家專訪，到國民黨主席人選以及國小學童游泳訓練，兩人邊吃邊聊，暢談超過半小時，兩人超開心還問記者「有沒有想要問的」，記者提問盧秀燕「對於這次（黨主席）選舉，有沒有特別屬意對向」？

請繼續往下閱讀...

盧秀燕說，國民黨人才濟濟，每位參選同志都很優秀，想是因為黨員很重要選賢與能，候選人願意表示意見及理念，個人都樂意傾聽、樂於接觸，對於黨員選賢與能很大幫忙。

盧秀燕表示，候選人現在已經底定了，知道哪些人要參選，「希望黨內把選舉當作喜事」，對黨內是喜事，每個人都要和和氣氣的辦喜事一樣，選出最好領導人。

