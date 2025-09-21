為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨黨魁之爭 盧秀燕陪郝龍斌吃米糕笑稱:我奪走了他2個第1次

    台中市長盧秀燕（右）招待國民黨主席候選人郝龍斌（中）吃米糕，大談對於黨主席「屬意人選」。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕（右）招待國民黨主席候選人郝龍斌（中）吃米糕，大談對於黨主席「屬意人選」。（記者黃旭磊攝）

    2025/09/21 18:12

    〔記者黃旭磊／台中報導〕國民黨主席選舉將於10月18日舉行，候選人郝龍斌今天傍晚5時到台中市西區彩鳳米糕，與台中市長盧秀燕首開「吃播」，盧秀燕虧稱，郝龍斌把人生第一次受訪跟吃播「都送給我了，我奪走他兩個第一次」，並大談對於黨主席「屬意人選」，稱希望黨內把選舉當作喜事，對黨內是喜事，每個人都要和和氣氣的辦喜事一樣，選出最好領導人。

    盧秀燕傍晚招待郝龍斌吃米糕，從兩人台灣大學食品科技研究所任教時，盧秀燕取得首次獨家專訪，到國民黨主席人選以及國小學童游泳訓練，兩人邊吃邊聊，暢談超過半小時，兩人超開心還問記者「有沒有想要問的」，記者提問盧秀燕「對於這次（黨主席）選舉，有沒有特別屬意對向」？

    盧秀燕說，國民黨人才濟濟，每位參選同志都很優秀，想是因為黨員很重要選賢與能，候選人願意表示意見及理念，個人都樂意傾聽、樂於接觸，對於黨員選賢與能很大幫忙。

    盧秀燕表示，候選人現在已經底定了，知道哪些人要參選，「希望黨內把選舉當作喜事」，對黨內是喜事，每個人都要和和氣氣的辦喜事一樣，選出最好領導人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播