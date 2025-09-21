炸喜馬拉雅山挨轟！蔡國強曾操刀101煙火秀 「金龍」慘淪「蚯蚓」！

2010年台北101跨年煙火秀由蔡國強操刀，原打算呈現「祥龍盤旋」的壯麗畫面（如圖），最後卻破功。（資料照，101提供）

〔即時新聞／綜合報導〕2019年被中國安踏體育收購的知名戶外品牌「始祖鳥」（Arc'teryx），本月19日與爆破藝術家蔡國強合作，在西藏喜馬拉雅山脈舉辦名為「升龍」的大型煙火秀，結果引發眾怒，遭砲轟破壞環境、製造汙染。政治工作者周軒今天（21日）透露，其實蔡國強在前總統馬英九執政時間曾操刀台北101大樓跨年煙火秀，結果鬧烏龍，當年大力宣傳的「金龍」煙火，放出來竟被酸是「蚯蚓」！

周軒今天在臉書分享他在15年前被請去設計2010年台北101跨年煙火秀的相關報導，因2009年煙火秀被民眾批評是「最沒看頭的一次」，101遂訂2010年為「雪恥年」，大力宣傳活動，還釋出模擬效果圖，當年一大主題就是讓數萬發金色焰火繞著101，一路由下往上施放，呈現一條金色祥龍盤旋在大樓上的壯麗畫面，怎料跨年夜卻發生失誤，民眾倒數完煙火沒放出來，放出來又沒有呈現出原本想達到的效果，金龍甚至被嘲諷是蚯蚓，網友還酸整場煙火秀「了無新意」。

周軒表示，「在喜馬拉雅山跟始祖鳥一起放煙火被噴爆的蔡國強，其實跟台灣蠻有淵源的。喔……我是說跟國民黨。2010年跨年101煙火，適逢建國百年，煙火爆破設計就給了蔡國強負責……結果被噴爆了。因為號稱『金龍盤旋而上』，結果放出來變成『蚯蚓』。大批民眾質疑蔡國強騙錢。但蔡國強卻反駁，一切都是台北市政府的行政效率害的。」

「根據某週刊的專訪，蔡國強表示『火藥直到跨年夜前夕都還滯留在台灣公海上，太晚抵達讓施工人員來不及裝設十一萬發火藥』、『煙火用船運來，還開到公海上等了好久』、『北京奧運時，煙火從江西經湖南一路送到北京，是一路沒有紅燈、由警車開道的』……但是台北市政府說，一切都是按照行政流程規定最速件辦理，甚至101到12月31號那天還在申請煙火數量變更，台北市政府也用最快速的急件跑完流程。」

最後周軒酸：「Well，看起來真正可以阻擋蔡國強的，也只有台灣了。畢竟民主國家不太可能為了送煙火，從台南一路綠燈到台北。」

2010年101大樓施放的跨年煙火，蔡國強的「祥龍盤旋」，被民眾批評「虎頭蛇尾」。（資料照，記者胡翔舜攝）

