921國家防災日 蕭美琴：防災需全民力量

2025/09/21 17:46

〔記者陳昀／台北報導〕今天是921國家防災日，副總統蕭美琴表示，這天不僅提醒我們從過去的經驗中學習，未來也要更努力防災、做好萬全準備；防災需要全民的力量，掌握正確的知識與準備，就能大幅減少傷害；防災越周全，生命就越安全，國家也更有韌性。

蕭美琴在臉書發文指出，26年前的今天，台灣發生921大地震。這場災難帶來的傷痛，至今仍留存在許多人的心中。因此每年的9/21訂為「國家防災日」，不僅提醒著我們要從過去的經驗中學習，未來也要更努力防災、做好萬全準備。

蕭美琴表示，除了前兩天大家手機收到的國家級警報演練外，政府也透過成立「全社會防衛韌性委員會」進行各項韌性準備工作，並持續加強基礎關鍵設施、落實校園的防災教育，以及與各國交流經驗等方式，不斷提升國家的防災韌性。

蕭美琴提到，本週推出的《當危機來臨時：台灣全民安全指引》手冊，也用簡單易懂的圖文資訊，教導民眾平時該如何準備防災物資，以及災害發生時該如何冷靜應對，落實了將防災融入日常的精神。

蕭美琴強調，防災需要全民的力量，才能共同守護我們心愛的家園。當危機發生時，掌握正確的知識與準備，就能大幅減少傷害。防災越周全，生命就越安全，國家也更有韌性。

