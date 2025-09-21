為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    促轉會認規避調查政治檔案開罰30萬 國民黨提告吞敗訴

    台北高等行政法院外觀。（記者劉詠韻攝）

    2025/09/21 17:18

    〔記者吳昇儒／台北報導〕促進轉型正義委員會（下稱促轉會）認為2022年間，國民黨不通報各工作會的政治檔案數量及存放地點，已明顯妨礙、規避調查，對該黨開罰30萬元，並限期改善。國民黨興訟抗罰，18日台北高等行政法院判決國民黨敗訴，全案仍可上訴。

    促轉會（2022年5月30日解散，現由國家發展委員會辦理）依照促進轉型正義條例辦理開放政治檔案、審定政黨持有政治檔案等事項，2018年8月間，函請社團法人中國國民黨通報所持有的政治檔案，該黨於兩個月後，通報政治檔案目錄共4萬3095筆。

    促轉會完成檔案審定後，卻發現國民黨仍有通報的政治檔案，便發函要求補正，但國民黨卻回函稱，並無其餘檔案可通報。

    促轉會改為主動介入調查，並於2021年1至3月間，陸續發函附清單，要求國民黨正通報各工作會尚未通報的政治檔案數量及其存放地點；但國民黨仍函覆，並無其餘檔案可通報，更稱促轉會所提供的清單，實為首見，無法確認附件內容的相應意義。

    促轉會見狀，開始約詢國民黨之前工讀生、前中央委員會文化傳播委員會黨史館人員、曾任國立政治大學圖書館主管人員，成功取得「中國國民黨黨史館館藏目錄調查清單」及「託管協議執行清冊」等並確認資料；隨後與國民黨就未通報的政治檔案等事宜召開多次協商會議。

    促轉會認定國民黨確實持有工作會等政治檔案，卻未提出，屬於無正當理由規避、妨礙促轉會調查，2022年4月27日決定開罰30萬元，需於收受處分書後限期提出函列尚未通報的政治檔案、數量及其存放地點。

    對此，國民黨提起訴願主張，認為工作會是內部組織，檔案記載當然僅及於與國民黨務相關事項，若有涉及國家運作或威權體制的事項，應是記載於政府單位所製作的檔案紀錄，因此無論工作會等政治檔案現在何處，內容均非促轉條例規範事項，但訴願遭到駁回，便提起本件行政訴訟。

    台北高等行政法院則於本月18日宣判，判決駁回，即國民黨敗訴，全案可上訴。

