立院延宕對2758號決議文表態 王婉諭轟：韓國瑜「壓案」

2025/09/21 17:27

〔記者林哲遠／台北報導〕美歐等多國國會去年迄今，相繼通過反對中國扭曲聯大第二七五八號決議，反觀我國立法院共同聲明竟持續難產，三黨黨團提案去年9月20日交付協商，迄今已逾一年無下文。時代力量黨主席王婉諭今批評，立法院長韓國瑜蓄意壓案，不召集黨團協商，摀住台灣最高民意機關的嘴巴，嚴重損害台灣人為自己說話的權利，籲國民黨別再幫中國扯台灣後腿。

第八十屆聯合國大會總辯論本週登場，美國跨黨派參、眾兩院議員與多個台灣友邦駐聯合國代表已齊力發聲，痛批中國長期錯誤詮釋聯大第2758號決議，藉此阻擋台灣參與，友邦代表呼籲聯合國應正視事實，勿再配合中國的政治打壓。

對此，王婉諭指出，聯合國第 2758 號決議不涉及台灣，已成為國際共識；然而，最該為此發聲、向國際社會表達清楚立場的立法院，卻因為中國國民黨的阻礙而徹底噤聲。這是一個非常嚴重的問題。

王婉諭批評，從立法院長韓國瑜到黨團總召傅崐萁，他們不讓立法院對 2758 號決議發聲，不反對中國曲解、打壓台灣的主權，根本是在幫中國扯台灣後腿。

「讓台灣走向世界，應該是全民的共識！」王婉諭呼籲，請中國國民黨不要再背離主流民意，新會期儘速啟動協商、通過挺台聲明，讓台灣人為自己說話，走向世界。

