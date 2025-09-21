越南留台校友中秋齊聚：「台灣是命運的禮物 成就了我」

駐越南代表劉世忠（後排左6）20日邀請近30位曾留學台灣的越南「留台校友會」校友齊聚官邸，伴隨著夕陽沒入河內西湖的美景，彼此暢談近況，在不同領域共同推動台越合作交流。（中央社）

2025/09/21 18:19

〔中央社〕駐越南大使劉世忠20日邀請曾留學台灣的越南「留台校友會」校友齊聚，提前歡慶中秋節，享受台式中秋烤肉趴。與會者告訴中央社，台灣是命運的禮物、最美好的意外，也感謝台灣成就了如今的自己。

現場近30位留台校友如今皆為越南社會的中流砥柱，遍佈各行各業，包括政府機關、教研機構、創業家，或在越南台灣企業服務。

請繼續往下閱讀...

劉世忠在致詞時表示，越南人和台灣人一樣，都熱情、善良和認真。在台灣求學的時光，是人生中最重要的歲月，每個人都鍾愛台灣，將台灣視為第二故鄉，這正是台越人民多年來交流的成果，也盼未來台越關係能更好。

越南知名暢銷作家阮文馨（Nguyen Thi Hoa）同為留台校友，她於2017年被越南富比士雜誌（FORBES）選為「國家最有影響力50位女性人物」。

她向中央社分享第一次出差來台的悸動，生命從此改寫。「當時我發現，台灣一間大學的圖書館，都比越南國家圖書館都還好，給我很大的震撼，差點落淚。那時我就決定要來台灣唸書，改變自己的人生」。

她於2003年來台留學，只是沒想到，一開始規劃的6個月，最後變成6年半。當時在台灣，還有所謂「越南新娘」的稱呼。她看見許多越南移工、新住民需要幫忙，她盡所能協助，充當翻譯、調解，也買書送給在台越南人長達10多年。

阮文馨2004年在台留學創作的短篇小說集「西子灣海邊火光」奪下越南作家協會與青年出版社年度青年文學獎；2010年在台灣做特派記者時創作的長篇小說「路燈下的故事」 更奪下越南婦女出版社年度最佳小說獎。

「這兩本對我而言重要的創作，都是在台灣寫的。我才發現，原來在台灣的讀書、工作、幫助他人，變成我人生最美好的意外，讓我從一個普通的記者，成為現在的我，心裡充滿幸福的我」。

「謝謝曾經遇見我、認識我、幫助我、指教我的台灣人，因為他們，才成就現在的我。到台灣唸書，是命運帶給我的一種禮物。我在台灣曾經寫的書、曾經去的路、曾犯過的錯，都變成美麗回憶」，她說道。

在台灣17年的阮清廉（Nguyễn Thanh Liêm）現為東亞理工學院（EAUT）的中文系系主任。

他笑著告訴記者，「台灣很棒，包括制度、福利、醫療保險，以及人與人之間的關係，建立了許多如同家人一樣的關係。『台灣最美的風景是人』，這句話是真的！雖然留學過程遇到不少困難，但我在台灣獲得了很好的發展，因為很多人幫助我，台灣成就了現在的我」。

阮清廉指出，台灣華語和中國普通話在發音、文法上都有所不同。學校本以中國普通話為教材，他則推動引進台灣華語教材、教學內容，想讓越南中文系學生同時熟悉兩種系統，同時介紹台灣的社會風土文情。

現在任職於越南科技翰林院（VAST）的阮春厚（Nguyễn Xuan Hau）旅台6年，曾在成功大學就讀氣候變遷。他表示，台灣人工智慧（AI）等科技領域進步，越南正努力發展AI等科技領域，很多人都想到台灣去學習新科技，台灣有很好的科技大學以及科技企業。

阮春厚說：「我非常愛台灣，台灣環境非常安全，人與人間互相尊重、彼此支持，我在台灣也獲得了許多人的幫助，就像家人一樣。台灣就像我第二個家，每次我再訪，感覺和記憶都回來了。我現在仍與台灣有合作計畫，希望未來台、越兩國能有國家層級的合作。」

劉世忠在大使官邸準備烤肉，以及台灣啤酒、大腸包小腸、中秋月餅、蛋黃酥等，一解參與者的「思台」之情。伴隨夕陽落入河內西湖美景，「台越中秋夜」現場交流氣氛熱絡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法