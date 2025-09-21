劉和然率團出訪新加坡 將參訪殯葬設施、AI城市治理

新北市副市長劉和然（中）今起率團出訪新加坡。左一為新北市民政局自治科科長柯俊雄，左二民政局長林耀長，右二殯葬處長陳健民，右一殯葬處課長徐慶和。（圖擷取自劉和然臉書）

2025/09/21 15:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市副市長劉和然今天起率團出訪新加坡，展開為期5天的參訪行程，考察新加坡的殯葬設施、AI城市治理等。殯葬處副處長許力友說，新加坡屬於地狹人稠的都會區，環境和新北市相似，希望借鏡他國經驗，作為新北市立殯儀館改建的參考依據。

劉和然今天在臉書貼文表示，這趟出訪他與市府同仁將深入考察新加坡的殯葬制度、環境治理、AI城市發展，也會借鏡大型場館規劃經驗，為新北大巨蛋注入更多國際視野，期待與在新加坡打拚的新北青年創業代表交流，把「低碳、永續、淨零」的創新精神帶回家，為新北市的政策藍圖再升級。

許力友指出，此行安排參訪新加坡的翡瓏山聖所、萬里火化場、蔡厝港墓園與富貴集團紀念館等殯葬設施，新加坡地狹人稠，環境和新北市相似，部分場所運用AI科技，加速殯葬處理流程，也有24小時經營的會館；此外，星國對於私人設立殯葬設施的法規較台灣寬鬆，以及多元宗教文化的殯葬服務，都是新北市學習參考的對象。

許力友提到，目前市立殯儀館面臨改建議題，針對民眾長年反映的交通、噪音等問題，將優化周邊環境，提升服務量能，在使用面積不變的前提下，調整土地使用分區位置，進行都市計畫變更，至於改建方向尚未定案，除了汲取新加坡的殯葬經驗作為參考，也會徵詢地方意見持續溝通，盼取得共識後推動。

