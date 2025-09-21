為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    安倍昭惠參訪數位李登輝特展 與李安妮笑開懷擁抱

    日本前首相夫人安倍昭惠（右2）與李安妮（左）２人見面相當開心。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/21 15:11

    〔記者黃政嘉／新北報導〕今天是日本前首相安倍晉三冥誕，日本前首相夫人安倍昭惠受李登輝基金會董事長李安妮邀請，今午到國立臺灣圖書館參訪「PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展」，李安妮與國立臺灣圖書館曹翠英提早至1樓等候、迎接，安倍昭惠下車後，２人隨即高興地相互擁抱，再一同走進圖書館。

    安倍昭惠上午先出席政大安倍晉三研究中心成立大會，下午再馬不停蹄至國立臺灣圖書館，一行人先前往圖書館會議室，聽取李登輝基金會與資策會的閉門簡報，簡報結束後，再前往展區觀展。

    財團法人資訊工業策進會數位轉型研究院攜手國史館與李登輝基金會，共同推出《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》，延續台灣民主核心價值，展覽自今年7月30日在國立臺灣圖書館正式開幕，展出為期2年，透過生成式 AI 與多模態互動技術，讓已故前總統李登輝「數位重生」。

    安倍晉三在2022年7月8日於奈良市街頭宣講時遭暗殺身亡，今年是他過世滿3年，安倍晉三遺孀安倍昭惠也正在發想「數位安倍晉三」的可能性，以科技的方式，紀念與傳承安倍晉三的人生智慧，「數位李登輝」正可作為借鏡。

    日本前首相夫人安倍昭惠（右）今午到國立臺灣圖書館參訪數位李登輝特展，安倍昭惠抵達圖書館下車後，與李登輝基金會董事長李安妮（左）熱情擁抱。（記者黃政嘉攝）

