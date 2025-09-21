為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    賴清德與蘭女學生合照網軍出征 林志潔：台灣網路被滲透分化

    總統賴清德與蘭陽女中學生合照竟遭網軍出征，陽明交大法律學者林志潔表示，台灣網路已被大量滲透分化。圖為林志潔進行防詐宣導。（取自林志潔臉書）

    2025/09/21 15:22

    〔記者洪美秀／新竹報導〕總統賴清德日前到宜蘭縣蘭陽女中關心防災演練，與學生合照後在網路分享相關訊息，竟被網軍出征嘲笑辱罵，還說蘭女是青鳥養成所，對這樣片面的網路資訊分化情形，陽明交大法律學者林志潔稱，此新聞再度反映出我國網路被大量滲透分化的狀況，但也看到女中學生的回應展現年輕孩子的心志堅強與獨立判斷能力。

    林志潔分享，在自己臉書發文，只要涉及政治議題，或有所評論，一定就會有大量假帳號來攻擊，且屢試不爽。早期還會認真說明回覆，後來發現根本是機器人假帳號，一次多個，或亂貼圖卡或以文字咒罵，完全沒有要討論，因此後來她都一概刪除封鎖。幸好，蘭陽女中同學的回應讓大家看到年輕孩子心志堅強，並具有獨立判斷的能力。

    林志潔也說，有學生在網路社群發文提到，「我們看到總統覺得開心，是因為他是國家元首，來到學校關心學生，並不是因為他屬於哪個政黨，而且，總統的演講很照顧學生，也從來沒有提到要大家支持什麼政黨，因此，即使自己的同學有不同政治立場，也都能有基本的尊重」，學生的回應真的非常棒，也讓身為老師的她，有奮鬥下去的動力。

