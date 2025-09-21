林佳龍結束10天訪歐行程 到訪友邦教廷、會晤歐洲多名議員

外交部長林佳龍（右四）宴請奧地利聯邦議會副議長魯伯特（左二）及奧台協會主席艾蒙（左三）等人。（外交部提供）

2025/09/21 15:08

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍結束訪歐行程，外交部今（21）日總結指出，林佳龍11日至20日訪問捷克、義大利及奧地利參與「歐洲台灣文化年2025」系列活動，並視察駐教廷大使館，會晤捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、義大利參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）、奧地利聯邦議會副議長魯伯特（Günther Ruprecht）等友我重要議員，將有助實質深化台歐價值、經貿及文化連結。

外交部說明，林佳龍會晤的各國政要包含捷克參議院議長韋德齊、捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、捷克國會友台小組主席班達（Marek Benda）、義大利參議院副議長錢益友、義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）、奧地利聯邦議會副議長魯伯特、奧台協會主席艾蒙（Werner Amon）等。

林佳龍訪問捷克期間，外交部說明，林佳龍除參加捷克故宮特展開幕式及臺灣國樂團《寶島辦桌》音樂劇演出外，也前往捷克第二大城布爾諾（Brno），參訪台捷韌性計畫下的「先進晶片設計暨研究中心」（ACDRC），並與ACDRC計畫主持人Radek Holý教授、捷克半導體中心（CSC）主任Karel Masařík等人交換意見。

訪問義大利期間，外交部指出，林佳龍出席台灣知名表演藝術團體「優人神鼓」17日在義大利羅馬「聖切契利亞音樂廳」（Sala Santa Cecilia）的演出及酒會，藉由文化交流展現堅韌不拔的台灣精神；林也出席駐義大利代表處自有館舍整修竣工典禮暨酒會，與多名義大利政要互動交流。

訪問友邦教廷期間，外交部指出，林佳龍視察我國駐教廷大使館，期勉同仁持續深化台梵邦誼，並代表我國政府捐贈斯卡拉布里尼（Scalabrini）修會10萬歐元，響應教宗良十四世（Pope Leo XIV）強調的人道關懷精神，林佳龍也在教廷訪視「歐洲台灣文化年2025」系列活動之一的「Gloria光榮頌：謝省民宗教暨HOPE台灣藝術展」佈展情形及預覽展品。

最後訪問奧地利期間，外交部指出，林佳龍出席「當東方遇見西方」音樂會，與新竹縣長楊文科及奧地利政要共同見證藝文盛事；林佳龍也在奧地利友我國會議員的陪同下參訪奧國國會，並與奧地利聯邦議會副議長魯伯特、奧台協會主席艾蒙、奧國政要與企業、文化界人士等餐敘，就台奧關係廣泛交換意見。

外交部強調，外交部將持續以「總合外交」與歐洲理念相近夥伴共同強化民主韌性，建構堅實互惠的價值同盟，透過文化活動，深化台歐價值連結，在共享價值基礎上加強雙邊經貿及科技合作，建構緊密的民主價值夥伴關係，共同促進彼此的安全及繁榮。

外交部長林佳龍（右二）代表我國政府捐贈斯卡拉布里尼修會10萬歐元，響應教宗良十四世強調的人道關懷精神。（外交部提供）

外交部長林佳龍視察駐教廷大使館。（外交部提供）

外交部長林佳龍（右八）出席駐義大利代表處自有館舍整修竣工典禮，並與義大利參議院副議長錢益友（右六）等國會議員合影。（外交部提供）

