    首頁　>　政治

    王興煥：賴清德應以元首身分 表態反對中國扭曲2758號決議

    台灣基進黨主席王興煥今表示，賴清德總統應以國家元首身分，公開向國際表態反對中國扭曲第2758號決議文。（資料照）

    2025/09/21 14:53

    〔記者林哲遠／台北報導〕美歐等多國國會去年迄今，相繼通過反對中國扭曲聯大第二七五八號決議，反觀我國立法院共同聲明竟持續難產，三黨黨團提案去年9月20日交付協商，迄今已逾一年無下文。台灣基進黨主席王興煥今天表示，台灣既作為當事國，自然應該循正軌，賴清德總統應以國家元首身分，公開向國際表態反對中國扭曲第2758號決議文。

    第八十屆聯合國大會總辯論本週登場，美國跨黨派參、眾兩院議員與多個台灣友邦駐聯合國代表已齊力發聲，痛批中國長期錯誤詮釋聯大第2758號決議，藉此阻擋台灣參與，友邦代表呼籲聯合國應正視事實，勿再配合中國的政治打壓。

    王興煥指出，歐美各國之所以用「國會決議」的方式，反對中國對第2758號決議的論述，根本原因是中國的外交干預，導致行政部門或國家元首無法公開聲明，而如果以跨黨派的國會決議方式，中國就無話可說。

    王興煥強調，立法院當然應該站在維護台灣國家主權的立場，反對中國的扭曲，但是，其他國家是因為中國外交干涉，才選擇通過國會決議方式表態支持台灣，但台灣既作為當事國，也沒有中國外交干預問題，自然應該循正軌，由國家元首公開表態。

    王興煥續指，去年賴清德總統曾經以執政黨黨主席的身分，呼籲國會朝野團結對第2758號決議文做成決議，但是國會的決議固然重要，但更重要的是國家元首的清楚表態。他呼籲，賴清德應該以國家元首身分對涉及台灣主權地位之事務，向國際社會傳達台灣的立場，這是總統的責任。

