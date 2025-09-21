為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗栗縣財力躍升第一級 鍾東錦向賴清德請命

    苗栗縣財力躍升第一級，鍾東錦向賴清德請命。圖為賴清德抵達義民廟時畫面。（記者蔡政珉攝）

    2025/09/21 14:15

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕總統賴清德今天中午前往苗栗縣頭份市義民廟揭匾，苗栗縣長鍾東錦也全程陪同，因苗栗縣接獲中央各部會通知明年度苗縣財力分級自原本「第五級」 調整為「第一級」，財力分級與台北市相同，成為「天龍國」，鍾東錦致詞時提到，苗栗縣財政漸漸改善，但財政從五級跳升成一級財政對苗栗縣府造成龐大壓力，鍾東錦說代表苗栗縣鄉親、議會拜託賴清德協助。

    鍾東錦針對財力等級分級說，「不要一下子讓我們進步太快」；鍾東錦也說，到時候苗栗縣府申請計畫型補助「可以讓我們負擔少一點點」，他強調，苗栗的建設就能夠跟隨中央的腳步起飛。

    鍾東錦也說，賴清德總統至義民廟揭匾代表對客家鄉親的重視，祝福台灣國運昌隆、總統政躬康泰。

    賴清德致詞談到苗栗縣時則說，前總統蔡英文任內苗縣府財政獲改善，近年包括中央支持、縣府努力苗縣財政持續改善，他也希望鍾東錦與縣府團隊將錢花在刀口上，推動苗縣建設、照顧鄉親。賴清德也笑說，期勉鍾東錦能照顧民進黨籍議員，蔡英文與他執政並未將苗栗縣民當外人，希望鍾東錦將國民黨、民進黨、無黨籍與民眾黨通通看作一家人，有機會時公平給予，畢竟議員有其民意支持，「不看僧面看佛面」。

    苗栗縣財力躍升第一級，鍾東錦向賴清德請命。（記者蔡政珉攝）

