安倍晉三為台日奠良好基礎 專家：未來兩國應更強化國防、經濟合作

〔記者楊綿傑／台北報導〕政大今天宣布成立「安倍晉三研究中心」，並舉辦台日關係國際論壇，與會者均一致認為，日本前首相安倍晉三在任期間，對台日關係有大力推展，而未來更應在此基礎上，強化國防、經濟等層面的合作，在交流上也可以深化到地方階層。

立委陳冠廷表示，台日關係在最近10年有很大變化，在安倍晉三付出之下，急難時的協助、政策上強調自由安全的印太及經濟安全保障等，讓台灣可以在中國敘事模式之外，到現在能發展各種面向外交。而面對第2次川普政府，台灣與日韓菲等同盟關係必須加強，在安全領域進一步合作，包括韌性、國防創新上，結合新創團隊，投入資金，讓經貿、科技關係更上一層樓。

日本眾議員佐佐木則表示，過去一些天災地變的情況，感謝台灣的朋友提供很多支援，驗證了日台患難見真情。而自民黨歷屆青年會都跟台灣政界有互動，並透過青年議員拓展兩國關係，但未來希望不只是雙方中央政府的交流，也希望強化地方與地方的關係，包括締結姐妹市、姐妹鎮等，以及地方議會參訪團、促進年輕人造訪台灣等等。

早稻田大學教授長內厚則從產業觀點出發，日本擅於開發探索新事物，而台灣善於靈活運用，兩者可以互補，就如同安倍經濟學認為要引進國外企業，所以日本跟台灣合作非常重要，例如在半導體尖端科技發展就會是如此，台積電到熊本設廠，將讓日本能夠學習到如何經營模式、培育人才等，有助提升日本自信心。

東京大學東洋文化研究所研究員林泉忠指出，安倍在任內簽署台日漁業協議、正名「日台交流協會」、卸任後還協助台灣取得新冠疫苗等，都展現其魄力。因此未來能延續安倍時代台日關係的方向是非常重要的，這也可算是種實質性的準外交關係。而現在可以說是台日關係推動的黃金時代，希望推動進一步的軍事合作，以及台日經濟一體化。

政大安倍晉三研究中心主任李世暉提到，明年4月「安倍政經塾」將正式開課，歡迎包括政治從業人員、媒體、企業老闆免費參與。明年9月則會首次頒發安倍晉三台日交流貢獻獎，表揚對台日交流有貢獻的日本人，另學校也會成立安倍晉三圖書室，蒐羅有關的藏書、出版、研究等，有機會展出安倍用過的物品，並作為台日關係座談會的空間。

