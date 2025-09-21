苗栗頭份義民廟揭匾 賴清德笑說做「施政報告」

苗栗頭份義民廟揭匾。（記者蔡政珉攝）

2025/09/21 14:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕總統賴清德今天中午前往苗栗縣頭份市，賴清德在民進黨秘書長徐國勇、客委會主委古秀妃、苗栗縣長鍾東錦、黨籍縣議員、頭份市長羅雪珠等人陪同下，為頭份市義民廟揭「旌忠彰義」匾，賴清德先感謝義民爺保佑他與蕭美琴搭檔當選、為民服務；他也說，特別代表全國人民獻匾，表彰義民爺忠義精神，同時感謝義民爺保佑大家平安、他也為全國人民祈福。賴清德也向到場鄉親說報告「施政內容」，最後離開時還請問是否有鄉親要質詢。

賴清德說，身為總統他對於全國500多萬客家鄉親非常感謝，因為客家鄉親分散全國不同的角落、不同的行業為社會、國家做出貢獻；賴清德也盛讚客家精神是非常好的典範，如忠義、書香、硬頸精神等推動個人、家庭與國家社會進步。

賴清德也細數政策，例如近來開學高中職免學費、補助私立大學學生35000元學費等，強調教育重要性，個人透過教育獲得知識改善生活；賴也提到政府補助大學生住宿費、租金補貼、交通更推出TPASS。

賴清德談到客家政策，如「公共客家」推廣客家話，能利用3C產品可學客語；「飲食客家」成立公共品牌「HAFOOD」推動美味客家料理；「創業客家 」協助年輕人；「青年客家 」聽取青年心聲、政府大力協助；「區域客家 」串聯客家大鎮、「國際客家 」住客家年輕人走出國門、舉辦客家世界博覽會等。

苗栗頭份義民廟揭匾，賴清德笑說做施政報告，還問鄉親是否質詢。（記者蔡政珉攝）

