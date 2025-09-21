為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    苗栗頭份義民廟揭匾 賴清德笑說做「施政報告」

    苗栗頭份義民廟揭匾。（記者蔡政珉攝）

    苗栗頭份義民廟揭匾。（記者蔡政珉攝）

    2025/09/21 14:27

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕總統賴清德今天中午前往苗栗縣頭份市，賴清德在民進黨秘書長徐國勇、客委會主委古秀妃、苗栗縣長鍾東錦、黨籍縣議員、頭份市長羅雪珠等人陪同下，為頭份市義民廟揭「旌忠彰義」匾，賴清德先感謝義民爺保佑他與蕭美琴搭檔當選、為民服務；他也說，特別代表全國人民獻匾，表彰義民爺忠義精神，同時感謝義民爺保佑大家平安、他也為全國人民祈福。賴清德也向到場鄉親說報告「施政內容」，最後離開時還請問是否有鄉親要質詢。

    賴清德說，身為總統他對於全國500多萬客家鄉親非常感謝，因為客家鄉親分散全國不同的角落、不同的行業為社會、國家做出貢獻；賴清德也盛讚客家精神是非常好的典範，如忠義、書香、硬頸精神等推動個人、家庭與國家社會進步。

    賴清德也細數政策，例如近來開學高中職免學費、補助私立大學學生35000元學費等，強調教育重要性，個人透過教育獲得知識改善生活；賴也提到政府補助大學生住宿費、租金補貼、交通更推出TPASS。

    賴清德談到客家政策，如「公共客家」推廣客家話，能利用3C產品可學客語；「飲食客家」成立公共品牌「HAFOOD」推動美味客家料理；「創業客家 」協助年輕人；「青年客家 」聽取青年心聲、政府大力協助；「區域客家 」串聯客家大鎮、「國際客家 」住客家年輕人走出國門、舉辦客家世界博覽會等。

    苗栗頭份義民廟揭匾，賴清德笑說做施政報告，還問鄉親是否質詢。（記者蔡政珉攝）

    苗栗頭份義民廟揭匾，賴清德笑說做施政報告，還問鄉親是否質詢。（記者蔡政珉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播