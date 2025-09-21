立院2758決議延宕 陳昭姿：盼民進黨支持民眾黨團版通過

民眾黨團幹事長陳昭姿。（資料照）

2025/09/21 13:18

〔記者林哲遠／台北報導〕美歐等多國國會去年迄今，相繼通過反對中國扭曲聯大第二七五八號決議，反觀我國立法院共同聲明竟持續難產，三黨黨團提案去年9月20日交付協商，迄今已逾一年無下文。民眾黨團幹事長陳昭姿今日呼籲民進黨團能支持民眾黨團的提案通過，邀請行政院長來報告，若在外交議題上有觸及機密相關，也可以進一步討論。

第八十屆聯合國大會總辯論本週登場，美國跨黨派參、眾兩院議員與多個台灣友邦駐聯合國代表已齊力發聲，痛批中國長期錯誤詮釋聯大第二七五八號決議，藉此阻擋台灣參與，友盟代表呼籲聯合國應正視事實，勿再配合中國的政治打壓。

立法院朝野黨團去年9月曾提出相關聲明，民進黨團提案版本反對中共扭曲該決議；國民黨團提案指出，中華民國是主權獨立國家，亦是聯合國創始會員國，中華民國政府自始即表達反對2758號決議，此立場至今仍然一致。

民眾黨團版指出，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）去年七月台北召開的大會，通過決議『1971年的聯合國第2758號決議處理的是中華人民共和國的外交地位，並沒有裁定中華人民共和國擁有對台灣的主權，也沒有對台灣未來參與聯合國或其他國際組織做出任何認定。』樂見並感謝世界各國對台灣的支持。

民眾黨團要求，行政院應積極爭取有意義地參與各種國際組織，打開中華民國台灣之國際參與空間；邀請行政院院長針對台灣參與『聯合國』（UN）、『世界衛生組織』（WHO）、『國際民航組織』（ICAO）、『國際刑警組織』（ICPO）、『跨太平洋夥伴全面進步協定』（CPTPP）等工作進度，在立法院進行專案報告。

對此，陳昭姿表示，由於她擔任IPAC召集人，黨主席黃國昌去年10月8日就請她針對民眾黨團版的提案召開朝野協商，當時民進黨來了5位委員給予民眾黨團認同與討論，而民眾黨團除了支持這樣的決議文的正確解釋外，也要求行政院長來立院做報告。

陳昭姿坦言，很遺憾的是該提案不容易過關，除了希望立法院長韓國瑜盡快就此召開朝野協商外，期待民進黨團能支持民眾黨團的版本通過，畢竟只是請行政院長來報告，若在外交議題上有觸及機密相關，也可以進一步討論。

