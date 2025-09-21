未出席電視辯論會 郝龍斌：所有參選人都應同台表達理念

前台北市長郝龍斌（中）接受媒體採訪。（記者王藝菘攝）

2025/09/21 13:20

〔記者林欣漢／台北報導〕「中天新聞」昨舉辦首場國民黨主席候選人辯論會，郝龍斌未出席，媒體今日詢問郝龍斌，是否會出席10月4日的辯論會，以及對張亞中要恢復國統綱領、國共簽署和平備忘錄的看法？對此，郝龍斌僅說，昨日卓伯源現身表達應該有公平合理的機制，讓所有黨主席參選人都能同台表達理念與想法，他認同這樣的看法，會持續與相關單位積極溝通，如果有合理公平的機制，當然可以考慮。

昨天辯論會在6位候選人中僅邀羅智強、鄭麗文、張亞中、郝龍斌等所謂「四強」候選人，不過，郝龍斌以「實在是當初沒有答應」、行程衝突為由，沒有出席辯論會，未收邀請的卓伯源，跑到現場表達抗議，成了「不速之客」。

對於昨未出席辯論會而是赴雲林拜會立法院長韓國瑜，今（21日）下午將與台中市長盧秀燕合體展開「與盧秀燕市長台中小吃之旅」，郝龍斌表示，他與盧秀燕、韓國瑜是多年好友，當初認識時，自己還是台大教授，盧秀燕則是新聞記者，雙方長期互相關心、幫忙，盧秀燕是非常關心台灣及國民黨未來的好市長，所以任何角色都需要她的支持與幫助，未來自己若當選黨主席，黨務運作也需要她的幫忙，但今天只是老朋友聚會。

郝龍斌也說，韓國瑜擔任北農總經理時，自己是台北市長，當時兩人結緣，是非常好的朋友。昨天韓國瑜說了一句心想事成，已經勝過千言萬語，表達對他的支持。未來若當選黨主席，韓國瑜是立法院長，立法院的運作及發揮國民黨的戰力，當然希望能有韓的支持與幫助，尤其在黨務方面他也非常嫻熟，「不管是韓院長、盧市長，我都需要他們的幫助與支持。」

