安倍晉三冥誕 安倍昭惠：盼持續推動日台關係

安倍晉三遺孀安倍昭惠於成立大會致詞表示，今天是安倍晉三的冥誕，也是國際和平日，她期盼自己在這條道路上盡心力持續推動日台關係。（記者方賓照攝）

2025/09/21 13:08

〔記者黃靖媗／台北報導〕今日為日本前首相安倍晉三冥誕，政大安倍晉三研究中心也於今（21）日正式成立。安倍晉三遺孀安倍昭惠於成立大會致詞表示，今天是安倍晉三的冥誕，也是國際和平日，她期盼自己在這條道路上盡心力持續推動日台關係。

國立政治大學安倍晉三研究中心今日舉辦成立大會暨「新時代台日關係」圓桌論壇，邀請總統賴清德、日本台灣交流協會代表片山和之、外交部次長葛葆萱、教育部長鄭英耀、安倍昭惠等人致詞。

請繼續往下閱讀...

安倍昭惠致詞指出，從日本前首相岸信介時代起，安倍晉三就非常重視台灣，後來也一直覺得台灣非常重要。她也說，她自己並非政治家，但仍希望透過溫暖延續日台友好關係，盼藉交流深化合作，將安倍晉三的研究推向全世界。

安倍昭惠說，她雖然是政治家的妻子、首相夫人，但坦白說對安倍晉三的戰略政策並不理解，在安倍晉三離世後，她才透過與許多人的交流，慢慢學習安倍晉三所做的事情，也盼盡一份心力延續他的理想。

安倍昭惠指出，相信安倍晉三生前致力於政治、推動國際和平也希望世界和平，她盼自己未來在這條道路盡一份心力，持續推動日台關係。她也預告下個月將再次率團訪台。

日本眾議員西村康稔發表演講指出，日本和台灣在經濟、外交、文化、體育、學術等領域中，不斷加強深化交流，相信今天研究中心的成立，在研究國際政治情勢中，會有更深的學術研究開展，特別是對安倍晉三的理念、自由開放的印太地區、安倍經濟學等，都能有進一步的研究，讓台日關係能夠進一步強化，讓台日和平關係帶動世界的和平。

日本眾議員萩生田光一演說表示，安倍晉三當年提出的「台灣有事，日本有事」，如今讓他深感安倍的遠見；現在經濟政策與安保政策已密不可分，經濟能力是在外交、國安的保障上的一項強力武器。

萩生田光一也說，現在日本各地都能買到台灣鳳梨，今年出口日本的台灣鳳梨已達6.7億新台幣，台灣的鳳梨就是「自由的鳳梨」，台日共享自由、民主、人權、法治等價值，也透過這樣的方式對抗外部經濟壓力，這是安倍所謂團結合作方式，最好的範例。

萩生田光一表示，相信日本跟台灣之間的牽絆未來會更加深厚，台日在311大地震、2018年花蓮地震、新冠肺炎等事件互相幫助，長期培養出的真摯友情，相信會透過今日成立的安倍晉三研究中心，繼續傳承至下個世代。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法