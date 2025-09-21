為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立院反對中國扭曲2758決議聲明延宕逾一年 學者：傳達了錯誤訊息

    立法院長韓國瑜至今遲未召集完成協商聯大第2758號決議的朝野共同聲明，導致聲明已延宕一年。（資料照）

    立法院長韓國瑜至今遲未召集完成協商聯大第2758號決議的朝野共同聲明，導致聲明已延宕一年。（資料照）

    2025/09/21 12:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕美、歐等多國國會去年迄今，相繼通過決議，反對中國錯誤解讀聯大第2758號決議。反觀台灣的立法院拖延一年，仍未做出共同聲明表達反對。學者今日分析，這會傳達出一個錯誤訊息，國際社會比台灣自己更急著澄清事實。

    第80屆聯合國大會總辯論本週登場，美國跨黨派參、眾兩院議員與多個台灣友邦駐聯合國代表昨日齊力發聲，痛批中國長期扭曲聯大第2758號決議，藉此阻擋台灣的參與，並呼籲聯合國應正視事實，勿再配合中國的政治打壓。

    面對中國扭曲聯大第2758號決議，台灣立法院的共同聲明持續難產當中，三黨黨團提案去年9月20日交付協商，迄今已逾一年無下文。

    對此，東海大學中國大陸與區域發展研究中心副執行長洪浦釗受訪表示，這會傳達出一個錯誤訊息，國際社會比台灣自己更急著澄清事實。

    學者憂心削弱台灣的國際論述力

    洪浦釗指出，近年歐美國會接連通過決議反駁中國的惡意扭曲，反觀台灣國會卻遲遲無法凝聚共識，容易讓外界誤以為我們對自身處境缺乏一致立場。這樣的落差，不僅削弱台灣的國際論述力，更被中國利用，強化其法律戰的攻勢。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播