立院反對中國扭曲2758決議聲明延宕逾一年 學者：傳達了錯誤訊息

2025/09/21 12:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美、歐等多國國會去年迄今，相繼通過決議，反對中國錯誤解讀聯大第2758號決議。反觀台灣的立法院拖延一年，仍未做出共同聲明表達反對。學者今日分析，這會傳達出一個錯誤訊息，國際社會比台灣自己更急著澄清事實。

第80屆聯合國大會總辯論本週登場，美國跨黨派參、眾兩院議員與多個台灣友邦駐聯合國代表昨日齊力發聲，痛批中國長期扭曲聯大第2758號決議，藉此阻擋台灣的參與，並呼籲聯合國應正視事實，勿再配合中國的政治打壓。

面對中國扭曲聯大第2758號決議，台灣立法院的共同聲明持續難產當中，三黨黨團提案去年9月20日交付協商，迄今已逾一年無下文。

對此，東海大學中國大陸與區域發展研究中心副執行長洪浦釗受訪表示，這會傳達出一個錯誤訊息，國際社會比台灣自己更急著澄清事實。

學者憂心削弱台灣的國際論述力

洪浦釗指出，近年歐美國會接連通過決議反駁中國的惡意扭曲，反觀台灣國會卻遲遲無法凝聚共識，容易讓外界誤以為我們對自身處境缺乏一致立場。這樣的落差，不僅削弱台灣的國際論述力，更被中國利用，強化其法律戰的攻勢。

