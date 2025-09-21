立院2758決議難產逾一年 民進黨團：盼新會期成朝野合作試金石

民進黨團幹事長鍾佳濱（左2）今表示，新會期希望打破僵局、展開對話，希望2758號聲明可以成為朝野合作的試金石。（資料照）

2025/09/21 13:54

首次上稿12:35

更新時間13:54（增加陳冠廷說法）

〔記者李文馨／台北報導〕美國跨黨派參、眾兩院議員與多個台灣友邦駐聯合國代表昨齊力發聲，痛批中國長期錯誤詮釋聯大第2758號決議，美歐等多國國會過去也相繼通過決議，反觀我國立法院共同聲明持續難產，迄今已一年。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今受訪表示，過去因大罷免政治氛圍影響朝野推動意願，但希望新會期打破僵局、展開對話，讓2758號聲明成為朝野合作的試金石。

美國等民主友盟陸續通過挺台決議，反對北京扭曲詮釋聯大第2758號決議，支持台灣拓展國際空間。立法院朝野黨團去年9月曾提出相關聲明，民進黨團版本接近國際挺台決議，反對中共扭曲該決議；國民黨團未提中共錯誤扭曲，主張要「重返」聯合國；民眾黨團則要求行政院長針對國際參與進行專題報告。不過，協商至今仍無共識。

鍾佳濱接受本報訪問時表示，朝野過去一年可能因為大罷免的政治氛圍，進而影響到共同推動這份聲明的意願，但接下來的新會期，民進黨團希望打破僵局、展開對話，進行有效的溝通與協商；他認為，2758號相關聲明可以成為朝野合作的試金石，共同維護台灣的國際地位。

鍾佳濱說，感謝友邦國家在聯合國相關場合以正視聽、導正過去中國的錯誤詮釋，但為台灣的國家地位在國際上發聲，不能只靠友邦和民主同盟聲援；台灣本身不分黨派，也應該合作一致向世界表達自己的立場。因此，推動立法院決議的共同聲明，不只是朝野可以優先合作的目標，相信也是國人社會的共識和期望。

陳冠廷籲韓國瑜立即協商 完成跨黨派聲明

民進黨立委、國防外交委員會成員陳冠廷表示，如立法院持續沒有台灣版的聲明，外界或會認為台灣國會對自己國際空間的核心議題缺乏共識，恐削弱友邦與國際友人替我們發聲時的力道；他呼籲院長韓國瑜應立即召集各黨團協商，完成跨黨派的共同聲明，展現台灣的團結。

