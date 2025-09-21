會晤奧地利國會議員 林佳龍：台奧皆面臨威權擴張、關切國安議題

外交部長林佳龍在出席奧地利「當東方遇見西方音樂會」前，會晤多位奧地利國會議員。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/09/21 12:05

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍近期出訪捷克、義大利等5個歐洲國家，最後一站到奧地利維也納，會晤多位奧地利國會議員。林佳龍表示，台奧同樣面臨中國及俄羅斯威權擴張挑戰，皆關切國安議題；林也說，若台奧雙方能加強科技方面的互補合作，將為未來AI科技發展開創更多可能。

林佳龍在出席奧地利「當東方遇見西方音樂會」前，會晤多位奧地利國會議員，與會國會議員包含奧台友好協會主席艾蒙（Werner Amon）、聯邦議會副議長魯伯特（Gunther Ruprecht）、國民議會議員蕭邁爾（Ralph Schallmeiner）及菲德勒（Fiona Fiedler）、辛策麗（Carmen Jeitler-Cincelli）等人；此外，林佳龍此行赴奧地利也參訪奧地利國會大廈。

林佳龍指出，台灣與奧地利雖然地理遙遠，卻同樣面臨中國與俄羅斯威權擴張的挑戰，因此雙方都關切國家安全議題。

林佳龍也向奧地利議員分享台灣的因應之道，他表示，台灣持續透過提升國防預算，加強與第一島鏈國家的安全對話與合作，共同嚇阻中國軍事挑釁，台灣同時也面對中國的灰色地帶侵擾、網路攻擊及假訊息威脅，願透過全球合作訓練架構（GCTF）等平台，與民主夥伴交流經驗。

台奧若能合作 將為AI科技發展開創更多可能

在科技合作方面，林佳龍強調，奧地利在人工智慧深度學習與演算法領域具備雄厚研究能量，而台灣則在AI晶片製造、伺服器與資料中心供應鏈方面擁有優勢，如果雙方能加強互補合作，將為未來AI科技發展開創更多可能。

林佳龍也指出，奧地利是台灣民眾嚮往的旅遊勝地，雙方在醫療、環保、能源與觀光等領域同樣具高度互補性，許多中東歐國家目前已是台灣重要合作夥伴，期待與奧地利攜手擘劃更具體的合作藍圖。

外交部長林佳龍此行赴奧地利也參訪奧地利國會大廈。（圖擷取自林佳龍臉書）

外交部長林佳龍近期出訪捷克、義大利等5個歐洲國家，最後一站到奧地利維也納，會晤多位奧地利國會議員。（圖擷取自林佳龍臉書）

