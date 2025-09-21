鍾佳濱批立院預算中心報告難服眾 籲知所節制勿觸憲政爭議

立法院1月三讀通過提高警消、海巡、移民和空勤人員月退所得替代率上限至80％。（資料照）

2025/09/21 11:54

〔記者李文馨／台北報導〕行政院會暫緩編列明年度志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，立法院預算中心表示，若認有未合時宜或未具效益的支出，也應先修法才能停編。民進黨團幹事長鍾佳濱今受訪認為，預算中心研究探討朝野憲政議題應「知所節制」，否則若立論明顯符合某一黨派的立場，這本身就不具憲政詮釋的公信力，也難以服眾。

行政院長卓榮泰8月表示，這次預算暫未編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率等爭議性預算，送出總預算案時也將聲請釋憲，未來再針對釋憲結果做必要調整。預算中心報告指出，若認有未合時宜或未具效益的支出，也應先完成修法程序後，才能停止編列，俾符依法行政原則，否則恐影響其退休權益。

鍾佳濱接受本報訪問時表示，不管是預算中心、法制局，都無法在相關研究議題代表立法院的正式態度。他解釋，目前立法院組織下的預算中心或是法制局，很難去做出滿意朝野各黨派的研究結論，因此才會被外界批評，「這個預算中心難道是要讓院長韓國瑜『漏氣』嗎？」

鍾佳濱指出，預算中心時常提出與朝野憲政爭議相關主題的研究報告，但他認為，預算中心做一些研究探討的時候，應該知所節制，不要觸碰朝野有爭議的項目，不然會讓人家誤以為這就是韓國瑜的態度，也容易捲入憲政爭議當中。

「行政院應該如何如何，這是預算中心可以說三道四的嗎？」鍾佳濱說，過去韓國瑜一直被批評無法秉持議事中立，如果連預算中心的說法與立論基礎，都明顯地符合某一個黨派的立場，這本身就不具有憲政詮釋的公信力，且該案還需經由憲法法庭解釋，而預算中心指導行政權應該如何，這個恐怕很難服眾。

司院曾駁立院法制局報告 強調立法權不得逾越憲法

立法院法制局8月曾稱大法官解釋結果應不具憲法位階，司法院則反擊，強調立法權不得逾越憲法及大法官所做的憲法解釋。民進黨立委當時表示，司法院聲明重重地打了立法院法制局一巴掌，呼籲法制局不要再製造這種烏龍笑話，有失民主國家水準。

