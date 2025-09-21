陳佩琪臉書大談柯文哲病情 張益贍：柯有同意嗎？

陳佩琪（右）日前在臉書接連發文公開柯文哲的「病況」，張益贍質疑陳佩琪，柯文哲是否有同意將疾病隱私公開，若無得到柯同意，陳佩琪已違反醫師倫理。（資料照）

2025/09/21 12:38

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪，日前在臉書接連發文公開柯的「病況」，並提到監控中心每天半夜幾乎都會打電話來查行蹤，導致夫妻兩人睡眠品質不佳。前民眾黨中央委員張益贍20日在臉書發文質疑陳佩琪，柯文哲是否有同意將疾病隱私公開，若無得到柯同意，陳佩琪已違反醫師倫理。

陳佩琪20日發文透露柯文哲的身體狀況，稱其近期出現帶狀皰疹，是因免疫力低下所致；而更早出現的臀部傷口，有醫師先前表示可能是「接觸性皮膚炎」，由久坐與衣物摩擦造成，她個人比較認同這個診斷。

請繼續往下閱讀...

陳佩琪提到，她先前說的「可能是感染」，其實是柯文哲本人根據觸診判斷，懷疑是感染人類乳突病毒（HPV）所引發的疣（verruca），北所醫師雖無明確診斷，但曾以乾冰治療3次，症狀未見明顯改善。陳佩琪說，她以類固醇及抗生素藥膏處理柯文哲患部。

張益贍提到，陳佩琪很愛把柯文哲的身體疾病隱私公開，但即使是夫婦，每一個病人都有隱私權，除非柯文哲同意，不得公開病情，如果未得到病人同意，佩琪醫師已經違反醫生倫理。張益贍對陳佩琪質疑：「請問陳佩琪醫師，柯文哲有同意嗎？」

許多網友也在張益贍的貼文底下留言：「PG又在玩哪一齣戲？」、「先把HPV檢驗報告拿出來再說！即使有，傳染源一定在北所嗎？還是……」、「柯文哲的屁股有幾根毛都講給全世界聽～一直講一直講ㄧ直講～」、「博取小草的同情～」、「應該說她有問過我們想聽嗎？」、「志在博取同情」。

也有網友質疑張的說法，聲稱：「她已經退休這兩條是否適用在她身上？會不會被拗是對其老公身體不適的抱怨而已！」張益贍則回應：「她是退休醫生，不受醫師法規範，但還是違反醫師倫理。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法