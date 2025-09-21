為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳佩琪臉書大談柯文哲病情 張益贍：柯有同意嗎？

    陳佩琪（右）日前在臉書接連發文公開柯文哲的「病況」，張益贍質疑陳佩琪，柯文哲是否有同意將疾病隱私公開，若無得到柯同意，陳佩琪已違反醫師倫理。（資料照）

    陳佩琪（右）日前在臉書接連發文公開柯文哲的「病況」，張益贍質疑陳佩琪，柯文哲是否有同意將疾病隱私公開，若無得到柯同意，陳佩琪已違反醫師倫理。（資料照）

    2025/09/21 12:38

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪，日前在臉書接連發文公開柯的「病況」，並提到監控中心每天半夜幾乎都會打電話來查行蹤，導致夫妻兩人睡眠品質不佳。前民眾黨中央委員張益贍20日在臉書發文質疑陳佩琪，柯文哲是否有同意將疾病隱私公開，若無得到柯同意，陳佩琪已違反醫師倫理。

    陳佩琪20日發文透露柯文哲的身體狀況，稱其近期出現帶狀皰疹，是因免疫力低下所致；而更早出現的臀部傷口，有醫師先前表示可能是「接觸性皮膚炎」，由久坐與衣物摩擦造成，她個人比較認同這個診斷。

    陳佩琪提到，她先前說的「可能是感染」，其實是柯文哲本人根據觸診判斷，懷疑是感染人類乳突病毒（HPV）所引發的疣（verruca），北所醫師雖無明確診斷，但曾以乾冰治療3次，症狀未見明顯改善。陳佩琪說，她以類固醇及抗生素藥膏處理柯文哲患部。

    張益贍提到，陳佩琪很愛把柯文哲的身體疾病隱私公開，但即使是夫婦，每一個病人都有隱私權，除非柯文哲同意，不得公開病情，如果未得到病人同意，佩琪醫師已經違反醫生倫理。張益贍對陳佩琪質疑：「請問陳佩琪醫師，柯文哲有同意嗎？」

    許多網友也在張益贍的貼文底下留言：「PG又在玩哪一齣戲？」、「先把HPV檢驗報告拿出來再說！即使有，傳染源一定在北所嗎？還是……」、「柯文哲的屁股有幾根毛都講給全世界聽～一直講一直講ㄧ直講～」、「博取小草的同情～」、「應該說她有問過我們想聽嗎？」、「志在博取同情」。

    也有網友質疑張的說法，聲稱：「她已經退休這兩條是否適用在她身上？會不會被拗是對其老公身體不適的抱怨而已！」張益贍則回應：「她是退休醫生，不受醫師法規範，但還是違反醫師倫理。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播