    政治

    陳佩琪曝柯凌晨被查行蹤成「熊貓眼」 高檢署：電子腳環曾告警響4次

    等檢察署表示，因柯文哲佩戴的電子腳環曾於凌晨時段出現4次低電量、離線告警，因此才會依規定去電聯繫。（資料照）

    2025/09/21 11:43

    〔記者吳昇儒／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲因涉及京華城、政治獻金等弊案，案件目前審理中，日前裁定7千萬元交保，需帶電子腳環。昨日柯妻陳佩琪在臉書上抱怨，科技設備監控中心都在凌晨撥打電話查行蹤，害夫妻二人變成熊貓眼。高等檢察署表示，因柯文哲佩戴的電子腳環曾於凌晨時段出現4次低電量、離線告警，因此才會依規定去電聯繫。

    柯妻陳佩琪在臉書上提及，現在每天半夜幾乎都有監控中心打電話來查行蹤，印象中除了有次是晚上11點外，其餘都是清晨3、4、5點在打電話，理由是收訊不良，有落跑嫌疑，導致夫妻睡睡醒醒，隔天都變熊貓眼。

    對此，高檢署也做出回應表示，監控中心已經聯繫廠商查明腳環產生離線告警原因，目前先請廠商改善外部訊號強度，若是因住處內部某特定區域訊號不佳所導致，會依照承辦法官具體指示，予以調整改善。

    此外，陳佩琪也在文中提及柯文哲說北所的生活，吃飯是用像臉盆一樣的器皿把食物混在一起，從不透明門底下小洞遞進去，跟電視劇上看到的古代死囚所受待遇相同……那場景就像我們拿廚餘去餵貓狗一樣。

    台北看守所則指出，該所依規定提供全體收容人飲食，並視用餐人數與習慣、食品衛生及種類，使用適當不銹鋼皿具盛裝；另因受到舊有建築結構安全及兼顧收容安全及健康，舍房送入口位置受到影響，將會持續規畫提升收容品質，保障收容人權益。

