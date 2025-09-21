出席「非洲之夜」 吳志中：盼借「非總」專業提升台灣能見度

外交部次長吳志中（左五）與非洲台灣商會聯合總會總會長陳智敏（左六）等人昨在「非洲之夜」活動合影。（外交部提供）

2025/09/21 11:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕「非洲台灣商會聯合總會」在台聯誼會昨（20）日舉辦「非洲之夜」活動。外交部次長吳志中出席並致詞表示，外交部期待借重非總豐沛能量與專業精神，提升台灣在非洲及世界各地的能見度。

吳志中致詞時表示，「非總」向來是我國在非洲地區拓展經貿外交，及深化與非洲國家實質關係的重要合作夥伴；非洲是充滿活力與潛力的市場，「非總」成員們長期深耕非洲，建立台灣與非洲的深厚連結，讓台灣在非洲各國享有良好口碑。

吳志中指出，今年4月林佳龍出訪友邦史瓦帝尼時，「非總」號召僑胞熱情接待，令人備感溫暖及鼓舞，外交部期待持續借重「非總」及國內外各民間企業的豐沛能量與專業精神，齊力提升台灣在非洲乃至世界各地的能見度。

吳志中特別指出，總統賴清德上任後宣示讓台灣成為「經濟日不落國」的目標，外交部及非洲各館處所有同仁，永遠是「非總」成員先進的堅實後盾，外交部將持續以總合外交精神，與「非總」攜手合作，讓台灣在非洲的力量更加壯大。

「非總」總會長陳智敏表示，很高興非洲及其他各大洲的台商今天齊聚一堂，誠摯感謝大家對「非總」的鼎力支持，也藉此機會充分交流情感及意見，共同為深化台非經貿關係而努力。

外交部指出，「非總」於1994年成立，是「世界台灣商會聯合總會」轄下洲際性台商組織之一，目前成員涵蓋南非、史瓦帝尼及奈及利亞等非洲國家的台商，是政府在非洲地區推展經貿外交的重要助力。

