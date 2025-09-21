民進黨空戰升級！「點線面」全面擴散 徐國勇領軍快速回擊

民進黨空戰不再侷限單點操作，而是「點、線、面」全面擴散，黨秘書長徐國勇更是積極回應輿論。（資料照）

2025/09/21 11:28

〔記者陳昀／台北報導〕賴政府近來推動經濟、民生、弱勢、青年「四個優先」展開新局，民進黨也轉守為攻，力拚主導議題、推出有感政策。在空戰規劃上，不再侷限單點操作，而是透過不同通路「點、線、面」全面擴散到不同受眾，黨秘書長徐國勇更領軍積極回擊時事議題，掌握輿論節奏。

黨內人士坦言，過去1年因政治對立，許多正面政策未能被聚焦或關注，後續將聚焦具體施政成果主題式呈現，如9月開學季就鎖定宣傳照顧年輕人的「青年三重奏」政策（婚育宅、育嬰假、新青安貸款），也要持續凸顯剛上路的長照3.0，或是近期股市破2萬5千點、出口創新高，並搭配減稅與鼓勵企業加薪等正面成績，要透過系統化對外呈現，凸顯「民進黨會做事」，安定支持者信心。

請繼續往下閱讀...

在宣傳策略上，民進黨不僅強化政策公布當天的單「點」曝光，透過直播、影音等正面宣傳，後續將透過不同通路、不同形式的形式轉化為「線」與「面」的擴散策略，如政策專案型節目、短影音、圖卡素材，針對不同受眾調整語言與形式，「點、線、面」更全面地鋪陳推廣，形成多層次的傳播網絡。

此外，民進黨在議題攻防上也升級為主動進攻，以政策亮點與議題回擊並行，重新抓住社會關注，黨秘書長徐國勇不定期參與「午青LIVE」直播，也錄製影片即時回應時事，成為黨中央空戰的重要角色；中央黨部也配合其提出的「222法則」，在輿情回應力求簡明快速，要在爭議或突發事件發生時，快速掌握輿論節奏。

