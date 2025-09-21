為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    政大成立全球首個「安倍晉三研究中心」 培育新世代知日派

    總統賴清德、安倍夫人21日出席國立政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會。（記者方賓照攝）

    總統賴清德、安倍夫人21日出席國立政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會。（記者方賓照攝）

    2025/09/21 11:12

    〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是已故日本前首相安倍晉三冥誕，政治大學也宣布成立全球首個「安倍晉三研究中心」，投入資源深入研究安倍的戰略思維及政策理念。政大校長李蔡彥表示，將以此作為平台進行學術合作與互訪交流，也藉此培育新世代有更寬廣視野的人才。

    安倍晉三主政期間的多項政策不只改變日本國家發展方向，也影響東亞局勢，包括外交政策「自由與開放的印度太平洋」、防衛政策「解禁集體自衛權」、經濟相關政策「安倍經濟學」及「CPTPP」，還有地方創生、社會5.0與半導體戰略等；對於台灣安全更曾表述「台灣有事就是日本有事」。

    政大安倍晉三研究中心主任李世暉表示，安倍對台灣及日本人來說，是思考未來，有戰略規劃的優秀戰略家、政治家。而2010年之後，台日關係逐漸匯聚成三大重要連結，包括「台灣有事就是日本有事」的「安全」連結，共享自由民主價值觀的「安心」連結，以及維持科技供應鏈韌性與穩定的「安定」連結，盼中心未來能為台日關係作出進一步貢獻。

    政大校長李蔡彥則提到，這不僅是台灣日本學術研究的里程碑，也是台日交流的重要盛事。對於日本研究，校方在2011年開始逐步設立日本研究相關的碩士班與博士班，持續耕耘日本政治經濟社會各個不同面向的研究，安倍晉三研究中心的成立，能夠完備日本外交戰略的研究版圖，也能成為促進台日學術合作的重要樞紐以及交流互訪的平台。

    李蔡彥認為，安倍晉三前首相提出的「社會5.0」與地方創生的概念，是非常值得持續關注與研究的。兩者均與科技的社會應用、科技的社會責任有關。這正是以人文社會科學為主的政治大學，最擅長的研究領域。此外，安倍晉三前首相的其他政策與戰略思維，也都可以成為現代日本研究的重要領域。希望中心此基礎上，推動跨領域的學術合作與人才培育。

    日台交流協會代表片山和之提到，將透過投注相關研究資源，並與中心建立更緊密關係，實施更多交流計畫，包括學生、學術方面的交流，以增進日台雙方相關知識及了解，並培養新世代的知日派。

    熱門推播