    柯志恩爭取大阪世博台灣館移回高雄 尹立諷「又刪又蹭」加「無知又烏龍」

    柯志恩日前於臉書發文，指大阪世博台灣館部分展覽搬回國內，應優先設在高雄。（圖擷自柯志恩臉書）

    柯志恩日前於臉書發文，指大阪世博台灣館部分展覽搬回國內，應優先設在高雄。（圖擷自柯志恩臉書）

    2025/09/21 11:35

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨籍立委柯志恩19日於臉書發文，指文化部明年編列1億元，計畫將大阪世博的台灣館（TECH WORLD 館）部分展覽搬回國內，讓更多國人觀賞，她建議優先設在高雄；對此，前高雄市文化局長尹立今（21日）批評柯志恩搞錯專案項目，不只「又刪又蹭」，更是「無知又烏龍」。

    尹立說，柯志恩根本搞錯專案項目，文化部要移回台灣的是「We TAIWAN 臺灣文化 in 大阪．關西世博」這個跨域文化展演，「這項展演的宣傳預算，正是當初在立法院遭到刪除的項目」，柯身為立院教育文化委員會委員，當時不僅沒有替文化部說話，如今卻「竹篙套菜刀」，誤以為文化部要搬回來的是 TECH WORLD 館，事實上TW館由經濟部處理，「連要移回的是什麼內容都搞不清楚，是在瞎爭取什麼？」

    他說，柯志恩也小看TW館規模，TW館是斥資20億打造的高科技館，結合台灣科技與產業的大規模展示，柯妄想用1億「搬回高雄」，不僅不懂世博規模，還暴露她「沒知識也要硬講」的真面目。

    尹立強調，大阪世博正是文化外交的重要舞台，偏偏宣傳預算被刪時，柯志恩選擇沉默；如今卻高喊要搬回高雄，還連館別都搞錯，「這不是為高雄爭取，而是最典型的又刪又蹭」。

    尹立砲轟，從大阪世博的無知烏龍，到財劃法的顧北棄南，再到砂石案的假戲真作，證明柯志恩不是合格的教授，而是徹頭徹尾的政客，「她的專業不是教育，而是政治算計」。

    對此，柯志恩回應說，文化部明年編1億要將TECH WORLD部分展覽搬回國內，這是文化部的初步計畫與構想，「如對內容有意見請找文化部，不要看到影子就亂開槍」，反對她為高雄爭取可以明講，無須亂扣「無知」罪名。

    柯志恩強調，為高雄爭取設展，和預算監督審查把關是兩回事，「TECH WORLD若有好評是眾人之功，當初20億分4年編列，立院也給予支持通過，和媒體宣傳有何關係？」

