中國施壓介入 我國藝術家哈薩克展覽遭臨時取消

外交部表示，中國介入干預斧鑿斑斑、痕跡明顯，痛批中國粗暴干涉、阻礙民間藝文活動。（資料照）

2025/09/21 10:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國藝術家陳永賢等8人及策展人王俊琪原訂於自本月12日至10月1日在哈薩克中央國家博物館舉辦「可變的不和諧：社區敘事、記憶以及過去和未來的景觀」展覽，但在中國施壓下，館方突然臨時取消展覽、終止合約。我國外交部表示，中國介入干預斧鑿斑斑、痕跡明顯，痛批中國粗暴干涉、阻礙民間藝文活動。

外交部指出，「可變的不和諧：社區敘事、記憶以及過去和未來的景觀」展覽主視覺標註「Taiwan Contemporary Art Exhibition」（台灣當代藝術展），在中國蠻橫施壓下，館方突以展館將自9月11日起進行為期1個月的裝修為由，臨時取消展覽並終止合約。

外交部說明，我國駐俄羅斯代表處於9月10日接獲相關訊息後，即向哈薩克中央國家博物館積極交涉，洽請延後裝修展館，館方僅說明因我方展覽是臨時加展，致日程衝突，對我方表達歉意。

外交部表示，館方在我藝術家抵達哈薩克後，以裝修展館為由突然取消展覽並終止合約，顯然不合常理，中國介入干預斧鑿斑斑、痕跡明顯。

外交部指出，藝術文化交流本無涉政治，痛批中國竟粗暴干涉，阻礙民間藝文活動，外交部予以強烈譴責，並對主辦單位屈從中國威懾所作的錯誤決定表達高度遺憾。

外交部也說，中國在國際上對台灣打壓持續不斷、無所不在，外交部仍將致力捍衛台灣的國際空間，並續積極深化與世界各國在各領域的交流合作，增進全球各國對我國的支持及理解。

