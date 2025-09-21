政大成立安倍晉三研究中心 賴清德：台灣能享寧靜和平要歸功安倍

今日為日本前首相安倍晉三冥誕，政大安倍晉三研究中心也於今（21）日正式成立。（記者方賓照攝）

2025/09/21 10:42

〔記者黃靖媗／台北報導〕今日為日本前首相安倍晉三冥誕，政大安倍晉三研究中心也於今（21）日正式成立。總統賴清德致詞不僅回憶他在台南市長任內遇到大地震時，感受到安倍晉三的善意及貼心，也表示，台灣面對中國武力擴張，今日能享受寧靜和平，要歸功於安倍晉三的高瞻遠矚。

國立政治大學安倍晉三研究中心今日舉辦成立大會暨「新時代台日關係」圓桌論壇，邀請總統賴清德、日本台灣交流協會代表片山和之、外交部次長葛葆萱、教育部長鄭英耀等人致詞。

賴清德致詞表示，安倍晉三離世是全世界的損失，今日正逢安倍晉三冥誕，也正是全球的和平日，今天政大這所以國際關係聞名的學府成立安倍晉三研究中心，意義非凡。

賴清德特別要求政大安倍晉三研究中心，對安倍晉三的研究不能落後於日本，並且要把研究成果獻給台日兩國、造福全世界，才不枉費成立安倍晉三研究中心。

賴清德指出，安倍晉三是日本傑出政治家，在位3188天，是日本憲政史上在位最久的首相，解決日本最多的問題、推出許多福國利民政策，並帶領日本走出困局。

賴清德說，安倍也提出非常有遠見的半導體戰略計劃，日本眾議員甘利明成立的日本半導體戰略議員聯盟，則成功促成台積電赴日投資，他認為，在半導體產業上，台日可以進一步合作。

賴清德也說，安倍是台灣的好朋友，他特別分享，2016年2月6日、他擔任台南市長期間，當時台南發生50年來最嚴重的地震，安倍晉三很體貼的先派5名官員赴台南地震現場，詢問他需要什麼幫忙，而不是主觀地送日本有的東西到台南，讓他感受到日本的善意與安倍的貼心。

賴清德接著也細數安倍晉三對花蓮地震的關心、新冠疫情期間從中協助時任菅義偉政府捐贈400多萬劑疫苗，以及在台灣鳳梨滯銷時，安倍晉三也會貼心地拍攝影片行銷台灣鳳梨，當台灣面臨中國威脅時，安倍晉三更特別講出「台灣有事，就是日本有事，也是日美同盟有事」，固然台日關係是很深厚的。

賴清德指出，安倍晉三不僅是台灣的好朋友，更是非常有遠見、國際一流的政治家，安倍當年看到中國國防預算逐年增加，勢必會威脅印太和平穩定，在美國總統川普第一任期尚未就任時，便飛去美國向川普簡報，說明印太未來的發展方向，因此有了自由開放的印太戰略，也促成四方會談。

賴清德表示，台灣面對中國武力擴張，今天能夠享受寧靜和平，要歸功於安倍晉三的高瞻遠矚，當川普總統退出跨太平洋夥伴協定（TPP）時，是安倍扛起責任，領導印太國家繼續推動跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），安倍晉三重視的不是兩國之間的關係、點跟點的關係，而是俯瞰地球、國際關係的外交戰略，是縱觀全局地在推動外交關係，也讓日本進一步應得國際社會的肯定。

