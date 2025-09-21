台電董座委屈稱「無法決定價格」藍委轟：人民委屈該向誰哭喊？

電價審議會19日拍板10月電價平均調幅0.71%，國民黨立委許宇甄今質疑電價調漲問題。（圖由許宇甄國會辦公室提供）

2025/09/21 11:04

〔記者林欣漢／台北報導〕電價審議會19日拍板10月電價平均調幅0.71%，台電董事長曾文生昨被問及此事時委屈說：「台電是一間價格沒辦法自己決定的公司」。對此，國民黨立委許宇甄今日批評，這種說法看似謙卑，實則是在轉移焦點，營造台電也是受害者的假象。但是，真正的受害者是全國1450萬戶家庭與商家，他們無法拒絕、不容選擇。曾文生若要訴苦、叫屈，請問人民的委屈又該向誰哭喊？

不過，經濟部19日說明，本次調整民生用電，主要因為民生電價長期偏離成本，必須適度反映，但以最小的調幅避免影響過大。本次電價調整後，一般四口之家用電約700度，每度調整0.1元，平均每月電費最多增加70元，而小商店每月電費最多只增加70元。另搭配配套措施，農漁、學校（幼兒園至大學）、社福團體及使用維生輔具的身障家庭，電價不調整。

請繼續往下閱讀...

許宇甄質疑，曾文生說不能自由決定電價很委屈，卻絕口不提自己在綠能收購上也同樣沒有選擇權力。台電公司115年度預算編列了高達1700億元的費用收購312億度的風電與光電，每度收購價高達5.5元！這些價格並非市場競爭結果，而是長期綁死於高價躉購合約。當台電年年為巨額綠能收購支出埋單時，人民卻一句話都插不上嘴，只能被迫照單全收。台電花上千億元買錯誤政策的電都不敢吭一句，憑什麼在電價問題上自稱委屈？真正被犧牲的是全民荷包，而非台電董事長的面子。

許宇甄直言，若曾文生真有心替全民分憂，就該大聲向執政者說清楚，電價問題根源，在於民進黨政府錯誤的能源政策與綁死的綠能合約。台電不是沒有辦法，只是選擇當乖乖牌，把壓力轉嫁給用電大眾。曾文生若要哭窮，應該去總統府、行政院拍桌，而不是透過媒體向社會裝可憐。台電若真為人民著想，應該積極要求重新檢討或取消不合理的綠能收購合約，減輕財務壓力，才能從根本幫全民省下數千億元。

許宇甄強調，真正受委屈的從來不是台電公司，而是每一位被迫掏錢、承受錯誤能源政策代價的全體國民。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法