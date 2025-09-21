政院未編志願役加薪、警消退休金加給 立院預算中心：應修法才能停編

立法院1月三讀通過提高警消、海巡、移民和空勤人員月退所得替代率上限至80％。（資料照）

2025/09/21 10:33

〔記者李文馨／台北報導〕行政院會今年8月通過115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算。立法院預算中心對此表示，若認有未合時宜或未具效益的支出，也應先完成修法程序後，才能停止編列，俾符依法行政原則，否則將影響其權益。

行政院長卓榮泰8月表示，中央政府必須考量不同公務員的公平性與衡平性，因此這次預算暫未編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率等爭議性預算，預計在送出總預算案時，針對這兩項提出釋憲，未來再針對釋憲結果做必要調整，若有必要也會回溯發放。

立法院預算中心指出，警察條例修正後所增加警消人員的退撫給與，惟經洽行政院、內政部及考試院、銓敘部均稱115年度預算案未編列是項增加的預算，另據內政部警政署說明略以，為應警察人員人事條例修正施行，內政部與銓敘部業召開5次研商會議，就該條例修正施行後相關執行事項多已達成共識，惟就預算編列與撥補等部分，因事涉行政院財主機關權責，尚無具體結論，將配合行政院聲請釋憲結果辦理。

報告認為，這顯示相關權責機關未優先編足法定義務支出，不符依法行政原則。另參據台灣大學法律學系教授蔡茂寅論點，當預算與法律規定不相一致時，尚不得據此改廢法律，雖行政院仍可透過追加預算或基金超支併決算的方式補救，惟允宜依法行政以保障警察、消防等人員之退休權益。

報告總結，警察條例修正公布後，提高警察、消防等人員的退撫給與，按其退休所得經費屬於法定義務支出，依規定應優先編列預算辦理，若認有未合時宜或未具效益的支出，也應先完成修法程序後，才能停止編列，俾符依法行政原則，惟115年度總預算案有關警消人員的退撫給與存有未能優先編足的情事，恐影響其退休權益，允宜恪守依法行政原則編列預算。

在志願役加給部分，預算中心也說，國軍志願役人力編現比不足8成的問題存在已久，為改善國軍招募及留才誘因，除行政院同意自今年4月起調增志願役勤務加給外，立法院也在6月通過軍人待遇條例修正將志願役加給明定為每月3萬元。不過，國防部未按軍人待遇條例第5條有關志願役加給每月3萬元的規定，優先足額編列法定義務支出，難謂妥適。

