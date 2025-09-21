首度隨體育代表團赴中遭刁難 海基會揭成都世運不如世大運

台灣女子拔河隊在今年成都世運會上勇奪金牌締造6連霸。（資料照，中華奧會提供）

2025/09/21 09:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕世運會日前在中國四川舉行，海基會近日公布「2025年第12屆成都世界運動會」工作報告，揭露該會人員首度隨我方代表團赴中參加國際體育賽會，最終順利成行雖屬難得的突破，過程仍遭遇若干波折，包括申辦台胞證屢遭刁難。

世界運動會（The World Games 2025）今年8月7日至17日在中國四川省成都市舉行，中華奧會洽請海基會推薦當地台商代表擔任「聯絡員」一職，就近提供後勤支援與必要協助。

本次代表團成員有中華奧會主席兼團長林鴻道、榮譽副主席陳士魁、秘書長徐孝慈、體育署副署長洪志昌，團本部總領隊劉福財，體育署全民運動組組長呂宏進、陸委會文教處專門委員盛蕙珍、科員鍾采蓉及海基會法律處代處長李南勲擔任顧問；而海基會所推薦的聯絡員為成都台商協會副會長兼秘書長廖景正。

海基會工作報告指出，這是本會人員首度隨我方代表團赴中國參加國際體育賽會，最終順利成行雖屬難得之突破，惟過程仍遭遇若干波折，包括申辦台胞證屢遭刁難等。相較於陸委會及體育署等官方代表，對中方而言，本會人員赴中似乎更具敏感性。

海基會說明，考量本會與陸委會、體育署等性質不同，應另肩負「協助聯絡員與團本部溝通協調」功能。雖成都台協事前已與奧會團隊建立聯繫機制，惟為彰顯本會角色，舉凡協助採購必要設備、另外為選手準備餐食、組織動員台商及眷屬至現場加油等，均商請聯絡員同步知會本會，強化本次海基會人員參與的合理性與必要性。

海基會提及，為避免中方利用主辦優勢對我進行矮化或干擾，賽事期間，不論開、閉幕式進場排序、使用名稱或各項比賽場館旗幟布置，代表團除事前溝通協調確認，並逐一仔細檢視，維護我方立場與選手權益。所幸本屆賽會並無相關突發事件，過程尚稱圓滿。

海基會直指，成都曾順利舉辦2023世大運，理論上已為籌辦2025世運會累積豐富經驗與資源，惟據先後參與兩項賽事的官員與選手表示，本屆世運會軟硬體設施安排均難與世大運時相提並論。據悉，與當地人事更迭，經驗無法完整交接有關；此外，場館分散、接待服務不周等，反映中國整體經濟不佳、地方財政受限等現實。

海基會強調，中方藉詞中斷兩會聯繫管道，致近年本會人員赴中機會有限。本次赴中為求任務單純圓滿，並未與當地台商進一步安排互動；倘短期內整體僵局無法改善，本會人員有機會隨團赴中時，是否與當地台商交流並表達關懷，建議可於事前評估，在不影響任務前提下視情安排。

