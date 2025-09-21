為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    聯大召開之際 荷蘭通過在聯合國支持台灣國際參與動議

    外交部指出，這是荷蘭國會繼今年4月以「四箭齊發」方式挺台後，再度以具體作為力挺台灣的國際參與。（資料照）

    外交部指出，這是荷蘭國會繼今年4月以「四箭齊發」方式挺台後，再度以具體作為力挺台灣的國際參與。（資料照）

    2025/09/21 09:51

    〔記者黃靖媗／台北報導〕荷蘭眾議院於海牙當地時間18日以147比3的壓倒性票數，通過「在聯合國支持台灣有意義參與國際組織」動議案。外交部指出，值此聯合國大會召開之際，荷蘭國會議員再度展現強勁的挺台立場，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

    外交部指出，「在聯合國支持台灣有意義參與國際組織」動議案由民六六黨（D66）外交事務發言人暨「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）等多位跨黨派議員提出，指出1971年聯合國第2758號決議案僅討論聯合國的中國代表權問題，並未主張中華人民共和國擁有台灣主權，也未對台灣參與聯合國或其他國際組織作出任何決定，台灣參與世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候大會（UN Climate Conference）及國際刑警組織（INTERPOL）對荷蘭也具利益。

    動議也呼籲荷蘭政府在聯合國大會及聯合國相關組織年會期間，積極與其他國家合作，倡議台灣有意義參與相關組織。

    外交部表示，值此聯合國大會召開之際，荷蘭國會議員再度展現強勁的挺台立場，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

    外交部指出，這是荷蘭國會繼今年4月以「四箭齊發」方式，通過「反對中國升高情勢」、「強化與台灣貿易關係」、「派遣高階官員訪台」，及「支持台灣有意義參與世界衛生組織」等4項動議案後，再度以具體作為力挺台灣的國際參與。

    外交部強調，外交部將在台荷關係的友好基礎上，持續推進兩國在半導體供應鏈韌性、安控資安、次世代通訊等關鍵領域合作。

    圖
    圖
