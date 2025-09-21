美政治新星柯克遭槍擊身亡 專家：中俄等敵對陣營最高興

美國知名保守派活動家、川普忠實支持者柯克10日在戶外演講期間遭人槍殺身亡，引發外界震驚。圖為民眾獻花哀悼柯克。（法新社）

2025/09/21 09:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕川普盟友、美國年僅31歲的保守派政治新星柯克（Charlie Kirk）日前在猶他州遭槍擊身亡，震驚美國社會。前麥道航太駐台代表廖宏祥表示，在這場混亂之外，最高興的莫過於俄國與中國等敵對陣營，因為當美國陷入內部分裂、社會對立與政治癱瘓時，國力隨之削弱，對外影響力相對下降。

廖宏祥分析，從表象看，這是一場槍手的個人暴力事件，但若往深層剖析，背後折射的是美國政治、社會與心理多重結構的斷裂。首先就政治結構而言，美國長期存在自由派與保守派的對立，但近年因政策分歧與族群等議題，對立加速惡化。川普的政治風格以挑釁、對抗為核心，不僅未嘗試縮小分歧，反而利用對立鞏固支持。他把異己描繪成敵人，導致社會「零和化」：支持或反對川普成為政治認同的核心標籤。

廖宏祥談及，其次是社會環境，社群媒體演算法加劇「回音室效應」，極端言論被放大，理性聲音反而難以傳播。同時，俄國與中國等外國勢力透過假訊息與輿論操作推波助瀾，使分裂進一步國際化。原本在邊緣的極端人物，因媒體聚焦與政治對立，被塑造成「明星」，形成一種病態的社會現象。

據分析，再來是心理層面。在經濟焦慮與文化衝突下，部分群體感到被邊緣化。川普透過情緒動員，把這些焦慮轉化為仇恨與攻擊。心理學上，這是典型的「替罪羔羊效應」：群體將不滿投射到特定敵人身上，以獲得虛假的心理補償。於是暴力行為雖是個人行為，卻嵌入了集體心理的暗流。

廖宏祥表示，最後是領導責任。歷任總統在類似悲劇發生後，往往扮演安撫與修復社會裂痕的角色。但川普的領導缺乏氣度，他與其團隊甚至動用公權力限制不同意見，反使社會創傷被撕開更大裂口。當領導者選擇挑起矛盾而非化解矛盾，悲劇不僅無法止息，還可能成為下一次分裂與暴力的燃料。

「在這場混亂之外，最高興的莫過於俄國與中國等敵對陣營！」廖強調，因為當美國陷入內部分裂、社會對立與政治癱瘓時，國力隨之削弱，對外影響力也相對下降。對手不必直接出手，便可坐收漁翁之利。

廖宏祥指出，總結來說，這不僅是一起個案，而是美國政治極化、社會分裂與心理焦慮共同作用的產物。若缺乏具包容力的領導與跨陣營的社會修補，美國將陷入更深的惡性循環。

