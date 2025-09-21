關注川習通話 駐美代表俞大㵢：美國對台政策不變

川普昨天與習近平通話近2小時，這是他重返白宮、對中國加徵巨額關稅以來，第2次與習近平通話。（法新社資料照）

2025/09/21 08:52

〔中央社〕美國總統川普與中國國家主席習近平昨天通話，駐美代表俞大㵢表示，美中展開對話是正面進展，台灣高度關注美中談判進程，確保台灣議題不淪為交易或交換籌碼。他並強調，美國對台政策不變，雙邊交流合作仍密切。

川普（Donald Trump）昨天與習近平通話近2小時，這是他重返白宮、對中國加徵巨額關稅以來，第2次與習近平通話。兩人上次通話是在今年6月。

請繼續往下閱讀...

對於川習通話，俞大㵢昨天接受「外交政策」（Foreign Policy）雜誌專訪表示，美中雙方對話是好事，台灣高度關注這些談判，「以確保台灣議題不會被拿來作為交易或交換籌碼」。

「外交政策」指出，美中雙方在川習通話後立即發布的紀要都未提到台灣，但近年來，中國不斷加大對台施壓，進行軍事挑釁。

根據報導，俞大㵢嚴肅看待中國威脅，但淡化了外界認為川普政府執政下，台灣可能得在沒有美國支援下面對威脅的說法。他表示，「美台雙邊互動非常緊密…我們的溝通持續進行」，並強調美國對台政策的基本立場沒有改變。

至於先前被取消的美台國防官員會議，俞大㵢說，「後來在其他地方舉行了」。

談及台海安全，俞大㵢示警，若中國入侵台灣，將對全球造成影響。全球逾半數貿易經由台灣海峽，更不用說台灣在半導體產業的關鍵地位，一旦爆發衝突，不僅台灣港口將遭封鎖，中國、日本及韓國的港口也會被波及，全球貿易恐將全面停滯。

在強化自我防衛方面，他指出，台灣政府已承諾2026年國防預算將提升至超過GDP的3%，若依北約標準，整合基礎建設與防衛相關支出計算，台灣明年整體防衛投入將超過GDP的5%。

不過俞大㵢也點出美國對台軍售交付延宕的問題。他舉例，台灣在2019年川普第一個任期內採購的108輛M1A2T戰車，直到去年才陸續分2批部分交付。

「我們在必要的國防上花再多錢都沒問題，但如果拿不到裝備，就會是問題」，他表示，「這不是在責怪任何人，只是進度慢了」。

另外，俞大㵢指出，台灣在全球科技與供應鏈扮演關鍵角色，隨著半導體產業快速成長，更必須確保關鍵供應鏈主要分布於民主國家。一旦台海發生衝突，他認為美國人會更感到關切，因為如果台積電被中國接管，恐將衝擊美國。

聯合國大會在紐約舉行之際，俞大㵢下週也將赴紐約，希望向各界傳達台灣全球價值與重要角色的訊息。

