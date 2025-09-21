陳佩琪接連發文曝柯近況「心淌血」 吳靜怡：精心設計的輿論武器

陳佩琪在臉書發文揭露柯文哲近期病況，吳靜怡指出，陳佩琪的做法無疑是在模糊法律焦點，陳看似「心淌血」，但實際上卻是精心設計的輿論武器。（資料照）

2025/09/21 11:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲以7千萬交保，妻子陳佩琪日前在臉書發文指柯的臀部出現了2個「極大的對稱傷口」，20日又聲稱柯文哲自行診斷身上有「疣」，是HPV病毒感染所導致的良性皮膚疾病，並提到每天半夜監控中心幾乎都會打電話來查行蹤，導致夫妻兩人睡眠品質不佳。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）21日在臉書發文指出，陳佩琪的做法無疑是在模糊法律焦點，陳看似「心淌血」，但實際上卻是精心設計的輿論武器。

吳靜怡表示，柯文哲愛用「醫生專業」包裝政治操作，而陳佩琪作為醫師將自診HPV並公開討論，醫學上卻站不住腳，HPV主要經皮膚接觸傳染，從馬桶感染機率極低，這更像是製造話題。吳質疑，舍房清潔由收容人負責，可申請漂白水，怎麼不說柯文哲可能沒有消毒？且電子腳鐐僅12天內4次告警，硬是抱怨監控中心的凌晨電話查行蹤。

吳靜怡指出，陳佩琪現在是「公關高手」，用「熊貓眼」、「帶狀皰疹」、「坐式馬桶」、「疑似性病」這些細節，把一場冷冰冰的司法案件，轉化為一個家屬照護的悲情故事；透過輿論刻意轉換「柯文哲涉貪案的證據」拉到「監控中心半夜打電話」、「收容環境不人道」等層面，當社會在討論「是不是過度騷擾」等等，這就是煙霧彈的第一層作用，也就是模糊法律焦點。

吳靜怡分析，陳佩琪的文字融合了醫師語氣與妻子心聲，既能以「專業」增加可信度，又能以「感性」拉近距離，這種「家屬代言」的戰術可達到3大效果，首先是「情感動員」，支持者看到夫妻心在淌血自然會產生共鳴；再來是「聲量延續」，保留柯文哲的話題性，連類似性病的症狀都拿出來講，媒體仍能持續轉載；最後則是「角色置換」，將「涉貪被告」形象轉換為「病弱受害者」，甚至是「被司法追殺的烈士」。

吳靜怡強調，從政治上來看，陳佩琪的貼文是民眾黨的「軟性側翼」策略，看似「心淌血」但不只是單純的抱怨，而是精心設計的輿論武器，無非想在庭審前動員輿論、施壓法官調整交保條件或減輕罪責、在司法戰場製造不確定性、在政治戰場維繫熱度、在媒體戰場提供話題。但吳靜怡也說：「這是1枚煙霧彈，短期有效，長期卻可能變笑話而反噬。」

