    首頁　>　政治

    賴瑞隆小港後援會湧入3千人 前閣揆張俊雄坐輪椅力挺

    前行政院長張俊雄（中 ）坐著輪椅，到場力挺賴瑞隆（左）。（記者葛祐豪翻攝）

    前行政院長張俊雄（中 ）坐著輪椅，到場力挺賴瑞隆（左）。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/09/20 22:36

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今（20日）晚間回到本命區小港，舉辦「小港音樂會」，超過3千名鄉親齊聚，前行政院長張俊雄也坐著輪椅到場力挺。

    今晚活動由大高雄里長主席聯誼總會總主席張宇讚，率領副總會長林明雄、副總主席許有長等人出席，包括前行政院長張俊雄、前立委郭玟成、市議員黃彥毓、李順進、吳銘賜、前高雄市議員林宛蓉、陳致中，及工會、農漁會與各大社團代表出席，展現賴瑞隆基層團結的力量。

    賴瑞隆致詞時表示，自己出身勞工家庭，爸爸是木工師傅，媽媽曾在菜市場裡賣肉粽和水果，凌晨起身準備及在市場叫賣的身影，是他最深刻的記憶；從小陪伴母親在市場幫忙，讓他深切體會到勞工家庭的辛苦與堅韌。

    「我是市場長大的孩子，深知生活的不容易，也更懂得和大家一起打拚。」賴瑞隆表示，過去近20年在市府與立法院累積豐富經驗，推動包括大林蒲遷村、捷運黃線正式動工、紅線南延加快進度、國道7號工程、高雄國際機場新航廈等6千億元重大建設，這些都將是高雄未來數十年發展的基石。

    賴瑞隆強調，小港是他深耕10多年的服務基地，高雄需要一位擁有市政治理與國會經驗的領導者，穩定推動市政，他期盼和市民共同推進高雄未來的黃金10年，守住民主和重要建設。

    前行政院長張俊雄今晚坐著輪椅，由家人陪同出席，表達對賴瑞隆的堅定支持，他表示需要選擇優秀人才作為高雄市長，向市民朋友唯一推薦賴瑞隆；前立委郭玟成則讚許賴瑞隆對於市政熟稔、國會經驗豐富，請高雄鄉親全力做賴瑞隆後盾，讓市政永續交替。

    賴瑞隆小港後援會湧入3千人。（記者葛祐豪翻攝）

    賴瑞隆小港後援會湧入3千人。（記者葛祐豪翻攝）

    賴瑞隆（中）強調，高雄需要一位擁有市政治理與國會經驗的領導者。（記者葛祐豪翻攝）

    賴瑞隆（中）強調，高雄需要一位擁有市政治理與國會經驗的領導者。（記者葛祐豪翻攝）

    圖
    圖
