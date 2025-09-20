新加坡總理黃循財受訪關切台海和平 外交部籲請持續關注區域穩定

外交部發言人蕭光偉。（資料照，記者方瑋立攝）

2025/09/20 18:50

〔記者方瑋立／台北報導〕新加坡總理黃循財近日接受《華爾街日報》（The Wall Street Journal）專訪時指出，台海的和平與穩定及現狀的維持，對亞洲地區乃至全球皆具有關鍵影響。外交部今（20日）晚說，我國政府呼籲新加坡以及其他理念相近國家，持續關注台海安全、區域穩定與世界和平。

黃循財受訪說，身為首位出生於星國獨立後的總理，他特別關注台灣議題，強調若台灣發生衝突，亞洲和全球穩定都會受到影響，整個亞洲都將被捲入，對全球與地區穩定構成重大衝擊。他認為，應同時阻止中國片面以武力改變現狀，也要阻止台灣單方面尋求獨立的行動，以免觸及中國的「紅線」之最，星國支持和平、外交與對話路線，強調維持現狀的重要性，包括美國、台灣在內的各方，都應肩負責任、謹慎行事，以免事態惡化。

外交部今天發布新聞稿，籲請星國及其他理念相近國家，持續關注台海安全、區域穩定及世界和平。外交部說，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣的未來由全體台灣人民共同決定，此一原則已是國際社會的客觀事實與廣泛共識。

外交部並強調，在長期面對來自中國的軍事威脅與外交打壓下，台灣堅定捍衛國家主權與民主價值，抵禦威權擴張與維護台海和平穩定，均為包括新加坡在內之區域及全球的共同利益。

外交部感謝國際社會持續關注台海情勢及區域和平，並透過具體行動支持以規則為基礎的國際秩序。我國政府將全力推動「總合外交」，與理念相近國家深化合作，共同促進印太地區的民主、和平與繁榮。

