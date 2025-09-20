CRINK集團威脅緊逼！吳釗燮：台灣準備越充分越安全

國安會秘書長吳釗燮（右）今出席總統府全社會防衛韌性國際論壇。（圖由總統府提供）

2025/09/20 18:48

〔記者陳政宇／台北報導〕總統府全社會防衛韌性國際論壇今（20）日圓滿落幕，國安會秘書長吳釗燮示警，中國、俄羅斯、伊朗與北韓的結盟（CRINK）日益緊密，對區域及全球和平穩定構成嚴重風險；相信準備得越充分就越安全，台灣將持續堅定立場，與所有共享和平穩定願景的夥伴攜手合作。

今天依全社會防衛韌性的五大主軸展開座談，多國駐台代表及專家齊聚，分享各領域成果並交流經驗。吳釗燮於閉幕致詞時表示，大家的參與讓這場論壇不僅具備全球視野、更鼓舞人心，整場討論傳遞一個清晰的訊息：韌性唯有透過集體努力才能實現。

吳釗燮說，大家的交流涵蓋諸多領域，從民防準備到關鍵基礎設施，這些都需要政府、社區及家庭等社會各界的積極投入；另一關鍵因素是全球夥伴關係，唯有彼此學習，才能真正共同壯大，這場論壇之所以重要，在於其體現建構「全社會韌性」的途徑。

吳釗燮指出，台灣所面臨的威脅是全面性的，不僅要承受天災，例如即將來襲的強烈颱風，還必須面對來自海峽對岸的惡霸，持續不斷打壓。他指出，中國的軍事壓力從未間斷，透過聯合戰備巡弋及大規模演訓恫嚇，台灣每天還得面臨網路攻擊、假訊息散播、以及「法律戰」等挑戰。

吳釗燮提醒，這些威脅不僅限於台灣，更擴及第一島鏈、印太地區乃至全世界。中國、俄羅斯、伊朗與北韓的結盟日益緊密，也稱為「CRINK」，對區域及全球和平穩定構成嚴重風險；這些危險不分國界，因此我們的應對措施不能各自為政，今天的交流本身就是一種韌性，建立信任、學習與團結的網絡。

吳釗燮進一步強調，在挑戰日益嚴峻的時代，我們的安全取決於自我防衛的決心，以及在危機發生前做好準備。吳並引述最新發布的「全民安全指引」內容，直指台灣自我防衛的決心無庸置疑，任何聲稱政府投降、或是台灣戰敗等說法，絕對都是錯誤的。

吳釗燮說，他堅信，準備得越充分就越安全，台灣將持續堅定立場，與所有共享和平穩定願景的夥伴攜手合作。期盼大家今天在論壇的投入與參與，不是結束，而是更深入合作的開始。

