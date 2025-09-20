女學生PO與總統合照遭小草出征 張禹宣怒批：民眾黨寄生撕裂台灣

總統賴清德昨（19日）前往宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日」活動，不少學生向總統要求合影。（圖擷取自Threads）

2025/09/20 18:55

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德昨（19日）前往宜蘭蘭陽女中視導「114年國家防災日」活動，不少學生向總統要求合影。活動結束後，學生將合照上傳社群，竟遭部分民眾黨支持者出征、嘲諷。對此，媒體人張禹宣發文指出，這樣的攻擊等同是向宜蘭過半女性宣戰，背後反映出厭女與城鄉差距的歧視，更凸顯民眾黨是「寄生在台灣撕扯分裂的傷口之上」。

賴清德昨日在校園中與學生親切互動，除視導防災演練外，還應允學生合照留念。照片曝光後，卻有小草留言酸言酸語，嘲諷「這就是你為什麼需要讀書」、「可悲學店」、「青鳥培訓所」等語，引發議論。

請繼續往下閱讀...

張禹宣今（20日）在社群發文表示，身為宜蘭出身的學子我想說幾句，很多人可能不明白，宜蘭傳統的普通高中只有三間，住在南邊的讀羅高，北部的男生讀宜中、女生讀蘭女。

除了技職學校的教育升學體系，這就是宜蘭學子「唯三」能夠升學的普通高中，別無其他。

張禹宣指出，當今天小草為了在防災演練與賴清德合照出征蘭女，等同是向宜蘭過半的女性宣戰、扣帽。背後代表的符號不只是厭女、對於城鄉差距的歧視與不理解，更驗證一件事情：「民眾黨的存在，是倚仗在台灣撕扯分裂的傷口之上，是寄生在對於賴清德仇恨值極大化的渲染與擴散，這才會張狂到失去控制，連非都會的學生對於我國元首到訪感到興奮與雀躍都不允許。」

他更感嘆，十年前藍綠還能共同合作、非選舉期間一起辦活動上節目互相拉抬；曾幾何時，所有的網路貼文與政治焦點都只剩下撕扯與對立。他最後強調，為了台灣、為了和解，這就是我始終堅定不移站在詐騙集團與邪教組織對立面的理由，並直言：「民眾黨不倒、台灣不會好。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法