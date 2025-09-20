新竹市政中心未集中、事權四分五裂 議員質疑造成市府滿意度連3年墊底

新竹市政府因各局處四散未集中在同個辦公廳舍，議員批評因事權四分五裂市民洽公不便，才會讓高虹安、邱臣遠的市府團隊施政滿意度連3年墊底。（記者洪美秀攝）

2025/09/20 17:58

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府現有行政中心因位在國定古蹟新竹州廳內，辦公空間有限，許多局處分散各處，包括社會處與衛生局、環保局、稅務局及都發處、勞青處等局處都不在新竹州廳辦公範圍內，市民洽公常搞不清楚要到何處辦理而深感困惑。近期又因都發處擬進行整修，將搬遷他處辦公，工務處因新增公園與觀光設施管理維護中心等二級單位，也考慮搬到光復路與金城一路國防部所有的辦公大樓，市議員陳建名諷市府除了市政中心未集中、事權也四分五裂，難怪高虹安、邱臣遠的市府團隊執行力不彰，滿意度連3年墊底。

市府行政處指出，隨著公共事務日益多元及業務增加，已面臨空間不足的現實限制，部分局處需另覓空間，這樣的情況不論中央地方皆有。建立或整合成大型行政中心，是未來長遠目標，雖部分局處不集中，但市府具高度跨局處協調機制，隨科技網路發達，公共服務及內部公文傳遞已陸續電子化，大幅降低辦公空間所在的影響，未來在財政條件許可下，市府仍會朝整合資源，提供市民更方便的服務努力。

新竹市政府行政大樓所在地位在國定古蹟新竹州廳內，包括市長室及民政、教育、人事、主計、產發及工務和城銷、交通、行政等局處辦公廳舍，但仍有多個局處散落各地，各局處未集中常導致市民到市府洽公時，才發現很多業務不在市府內，得舟車勞頓再到其他辦公廳舍，徒增往返不便，也降低行政效率。

陳建名說，近期包括都發處、工務處因辦公廳舍要整修及擴大業務擬遷移他處辦公，除徒增市民困擾，他更質疑市府對整體市政中心的規畫沒有想法，另市府打算花巨資購買辦公廳舍大樓給部分局處使用，除欠缺整體考量，也讓基層公務員無所適從，導致市政執行力不彰，施政滿意度連年墊底。

