增強台灣周遭能源供應鏈及海纜韌性 澳洲專家：聯合「嚇阻」是關鍵

〔記者方瑋立／台北報導〕明天是國家防災日，適逢全社會防衛韌性委員會成立週年，總統府今（20）日舉行「韌性台灣．民主永續」國際論壇，主軸之一聚焦能源與關鍵基礎設施維運。澳洲戰略政策研究所資深研究員薩契威爾（Ian Satchwell）在座談中強調，能源供應鏈與電纜韌性的關鍵在於「嚇阻」，台灣與澳、日、韓在能源安全利害一致，應透過快速追蹤、迅速修復和聯合回應，令潛在破壞者知難而退。

台電董事長曾文生指出，台灣電網密度極高、負載集中西岸與北部，極端氣候與地緣風險並存，當中央調度失靈時，正推動區域調度與「網狀」而非「樹枝狀」電網，提升容通冗餘；並以校園光電結合儲能、簡易發電機，打造社區型微電網，作為民生備援。台電已將IT與OT（資訊與操作科技）嚴格隔離、發電廠改由警力駐守，並與警方合作取締闖入管制區的無人機，確保關鍵設施安全。

薩契威爾說，台灣約有近半煤炭、4成液化天然氣來自澳洲，雙方與日、韓共享相同航道，安全利害一致；澳英美三方（AUKUS）在核潛艦長航、北澳海空巡邏與大型自主無人潛艦「鬼鯊」（Ghost Shark），以及深空先進雷達能力等新科技，可強化航道、海底電纜乃至衛星通訊的保護。

他直言，最有效策略是「嚇阻」，快速追蹤、迅速修復與盟友聯合回應，讓潛在破壞者知難而退；同時亦可思考台澳在資料中心等高耗能產業的區位互補，藉低碳能源與受保護光纖連結，降低煤氣運輸風險。

美商GE代表派翠克．孔（Patrick Kong，音譯）則以烏克蘭經驗指出，在戰損下透過可移動燃氣渦輪、移動式變電站與電網穩定設備迅速復電，核心原則是「冗餘」與「多元化」：發電型態與機組組合不宜單一，天然氣機組因啟停快、爬升迅速，可與儲能共同撐住再生能源高占比時的頻率穩定。

科技民主與社會研究中心研究員呂采穎補充，台灣可借鏡烏克蘭對變電站的「三層防護」與分散式微電網，並建立與供應商、保險業者的即時資訊共享與貨物交換機制，確保航線受擾時仍能調度LNG與煤炭。

曾文生強調，海纜保護除技術設備，更須法制配套與可究責機制，強化辨識與嚇阻效力；台澳在能源供應鏈與電網韌性上互補性強，持續深化合作，才能以實力維持穩定供電與國家安全。

