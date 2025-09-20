黨主席辯論 鄭麗文：不再讓立院黨團孤單作戰 國民黨從羊群變獅群

中天新聞20日舉辦「國民黨主席大辯論」，候選人鄭麗文。（記者方賓照攝）

2025/09/20 17:17

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人鄭麗文今日下午出席「中天新聞」所舉辦候選人辯論會時指出，她要帶領國民黨粉碎台獨法西斯，開創兩岸百年基業，未來自己當黨主席，會透過集體領導方式，擴大決策圈並進行垂直整合，強調團隊作戰，讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，而且她會一個專職並且尊重制度、說話算話的黨主席，國民黨不能再像過去和稀泥，要拒絕密室政治，擺脫宮廷政治與醬缸文化。

鄭麗文還說，她一定會以尊重、互信態度，透過公平公開的遊戲規則促成「藍白合」，確保國民黨贏得2026、2028選舉，下架賴清德總統，讓台灣回歸正軌，兩岸遠離戰火。

請繼續往下閱讀...

在候選人交互詰問階段，鄭麗文表示，自己過去在立法院遭遇民進黨的打壓，國民黨中央黨部不應該再讓立法院黨團孤單作戰，黨部要與黨團隨時密切合作，智庫、中央黨部要與地方政府、議會以及立法院黨團形成聯合火網，而且未來她會組成影子內閣，提出各種政策主張，提供立法院黨團子彈與戰力並協同作戰。

對於提問人詢問，如果在國共關係的主張上，與2028總統候選人立場不同，是會堅持己見還是配合總統候選人？鄭麗文指出，在國家定位問題上，總統候選人與黨主席立場不同的情況根本不應該發生，黨主席應該透過溝通凝聚共識，並獲得主流民意的支持，而不是等到總統大選時才發現問題，黨主席與總統候選人應該要有共識，也要能代表主流民意，「主席若與總統主張有出入，當然是尊重總統的主張，這才是一個『造王者』應該有的心理準備。」

鄭麗文說，過去她參與民進黨，發現台獨就是謊言與死胡同，20多年來自己每天都在戳破台獨謊言，並認為改革課綱非常重要，目前去中國化的課綱必須進行改革，而且狹隘的國際觀會傷害台灣的下一代。

至於如何處理未來縣市長選舉、總統大選提名，提出讓社會心服口服的不分區提名名單，以及處理藍白協調問題，鄭麗文表示，不分區提名一定要回歸制度，不要再疊床架屋，或是貫徹黨主席的個人意志，她會重視資深制度，提名資深立委，同時要提名能代表學術界與百工百業的人才，至於藍白合要成功，就須取決於兩黨互信，講好的事情就不能改變。

至於總統提名問題，鄭麗文說，絕對不可以由黨主席私相授受，即便台中市長盧秀燕的呼聲再高，也不能現在就指定人選，以免困擾，她相信如果是眾望所歸的人選，就一定能夠通過初選的檢驗。

鄭麗文指出，現在國民黨的基層黨員士氣低落，鄉鎮區黨部破敗，原因就是基層心聲沒有被重視，國民黨中常委也沒人要選，中常會如同虛設，未來她會走遍所有鄉鎮區黨部，重視基層黨員與黨工。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法