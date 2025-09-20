質疑對手沒有準備好 張亞中：沒有和平統一的方法論如何讓對岸理解？

國民黨主席候選人張亞中參加「國民黨主席大辯論」。（記者方賓照攝）

2025/09/20 16:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中今日下午出席「中天新聞」舉辦的候選人辯論會時，面對提問人詢問與中國的關係定位、如何打敗台獨等問題，他表示，自己參選就是為了這個答案找到履行機會，並強調如果台灣還是維持現狀，與對岸只談經濟，不碰政治問題，兩岸關係如何往前推展？並強調中華民國憲法為一中憲法、終極統一，任何人當總統都無法迴避這個問題。

張亞中指出，政治與經濟無法分開，兩岸現狀也無法永遠維持，但民進黨選擇鬥與逃，過去國民黨不是閃就是躲，他主張面對、進取並追求兩岸和合，具體作法就是恢復國統綱領，取得兩岸互信，國共兩黨簽署和平備忘錄，如果國民黨沒有和平統一的方法論，如何能讓對岸理解？他並質疑同台辯論的競爭對手羅智強、鄭麗文，4年前的國民黨主席選舉站到現任黨主席朱立倫的旁邊，雖然羅、鄭都說自己是中國人，但方法論在那裡？只有口號！他還說，自己過去捍衛中華史觀、台灣人是中國人的立場，被批「紅統」，羅、鄭在那裡？2人以及現在國民黨高層都沒有準備好。

張亞中還說，雖然恢復國統綱領，開啟國共政治對話，會被民進黨抹紅，但如果國民黨堅持立場與北京談出結果，而且既不傷害台灣的利益，又能維護兩岸和平與安全，這才是國民黨贏得2028大選的法寶。

至於提問人問，如果政策立場與總統侯選人不同，是會堅持立場？還是配合總統候選人？張亞中表示，總統大選時他會把兵權交給總統候選人，但也會清楚表達自己的立場，因為兩岸和平，台灣面對中國的問題不能再拖下去，自己的立場不會退讓。

在候選人交互詰問階段，張亞中還說，兩岸關係如果不能解決，台灣將永無寧日，民進黨選擇鬥與逃，過去國民黨選擇閃與躲，如果他當選黨主席，兩岸和平發展會是重中之重，這次的黨主席選舉絕對不是只選一個人，選誰最會罵民進黨，而是選一個能救黨的主席，黨主席要能掌握黨的論述與方向。

結辯時，張亞中指出，台灣今天處境危急，還有沒有2028都不知道，因為美國已經沒有能力獨自面對中國，今天選舉國民黨主席是歷史給的一次機會，他批評羅智強說「九二共識」是兩岸政策的「標配」，會強調「一中各表」，但兩岸問題的真正核心是「一個中國」原則與國家統一，「一中各表」北京不會接受，也無法搞定兩岸和平，「一中各表」最多只能處理兩岸事務交流以及經貿協商。

張亞中強調，國民黨要有黨德、黨魂、理念與制度，幫台灣找出路，才能獲得大家支持，否則國民黨有何存在價值？新一屆國民黨主席的重要責任，就是開啟兩岸和平曙光，不讓美國總統川普在2028年以前把台灣賣掉。

在辯論會最初表述個人理念時，張亞中說，美國已經不再美麗，但刀鋒依然犀利，而且正在掏空台灣、窮台，對於台灣困境應該如何因應，國民黨卻選擇閃躲，未來國民黨應該提出讓兩岸和平的方法，而非繼續任由台灣被美國掏空。

