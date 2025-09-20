賴清德強調「台灣投降」是假訊息 澳洲專家肯定：現代戰爭是混合戰

澳洲戰略政策研究所專家薩契威爾（Ian Satchwell）。（圖取自總統府官方頻道）

2025/09/20 16:27

〔記者方瑋立／台北報導〕921是我國國家防災日，總統府今（20）日舉行「韌性台灣•民主永續」國際論壇，總統賴清德致詞重申，國防部最新版全民國防手冊強調所有有關台灣投降的訊息皆為不實。對此，澳洲戰略政策研究所專家薩契威爾（Ian Satchwell）指出，當今戰爭型態已轉變為「混合戰」，不僅包含實體戰爭，還延伸至網路與社群媒體，錯誤訊息對民心影響甚鉅，台灣的防衛回應必須是多面向的。

賴總統昨赴宜蘭，與歐美、日、澳等國訪賓一同觀摩「國家防災日大規模震災救災動員演練」，實地檢視災防演習整備，也讓國際嘉賓提前了解台灣全社會防衛與民間能量的實際運作，為今天論壇鋪陳背景。

薩契威爾（Ian Satchwell）今天受訪說，這次演習最令人印象深刻的，不僅是台灣的民防面向，更重要的是台灣和14個合作國家及多個非政府組織的攜手合作。他強調，這種夥伴關係應該持續擴大，才能讓台灣與各國共同建立防衛韌性。

他並提醒，台灣面臨的重大挑戰之一是供應鏈安全，「澳洲是台灣能源、礦產、糧食的重要供應國，我們需要確保這些供應鏈及航道能維持安全，讓台灣在任何情況下都能獲得所需資源」。

芬蘭民防設施大廠Temet亞太銷售總監洛沛（Sami Loppi）也說，很高興能親眼看到台灣演習，「能看到大家實際行動總是很好的」，雖然他專業是民防避難系統，與救援服務不完全相關，但依然覺得這是一場「非常好的行動，也是一場很不錯的演習」。

針對賴清德強調所有「台灣投降」皆為假訊息，薩契威爾說明強調，現代戰爭已與過去不同，「它是一種混合戰，包含社群媒體的戰爭」。因此，台灣若遭遇攻擊，回應必須是多面向的，涵蓋實體、網路與社群媒體戰場，這是當今戰爭最大的改變之一。

洛沛則補充，賴總統特別點出需要具體計畫與行動來建設防空避難設施，對民防產業而言「聽起來非常非常好」，也顯示台灣已在強化民眾的安全準備。

