擔任國民黨主席辯論會提問人 館長「兩道問題」曝光

館長近日在直播中自爆，將成為20日國民黨主席選舉辯論會的提問人，他強調自己會問兩題敏感議題，不會手下留情。（翻攝自館長惡名昭彰YouTube）

2025/09/20 16:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中天新聞今天舉辦「國民黨主席大辯論」，邀請網紅「館長」陳之漢擔任重磅彩蛋提問人。今日現場播放館長預錄的提問，館長的問題是「最重要的藍白合，你們想要如何實施？」他並問「如何確保藍白合能從2026持續到2028年，中間發生任何問題又要如何確保雙方合作緊密？」

今日國民黨主席辯論會中重磅彩蛋提問環節，候選人張亞中立刻選擇了館長的問題，聽到問題後，他表示，自己的看法和另外兩位候選人鄭麗文、羅智強不同，他同意要與民眾黨合作拉下民進黨，但若國民黨自己不改革、壯大，把未來勝利寄託在白色力量外，這種合作能持續嗎？他也說，如果沒有公平、受信賴的機制，這個合作很容易出問題。

對於館長的提問，羅智強則表示，他提出了最具體的藍白合執行具體做法，包括制度性解決和信任性解決；鄭麗文則說，她非常重視藍白合，團隊裡有非常資深的專家，並提出具體的方案，這個方案要雙方共同商議出真正能選賢與能的辦法和細則，尊重制度，由雙方中常會正式決議通過，公開頒布實施。

館長近日在直播中自爆，將成為20日國民黨主席選舉辯論會的提問人，他強調自己會問兩題敏感議題，不會手下留情。館長說，他的目的是要把社會真正關切的議題帶到檯面，他要確保問題能切中要害。

