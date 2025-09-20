為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    慶祝民進黨黨慶 桃園市黨部辦「傳遞民主的火」園遊會

    慶祝民進黨創黨39週年黨慶，桃園市黨部舉行「民主進行式、傳遞民主的火」園遊會，安排原住民表演。（黨部提供）

    慶祝民進黨創黨39週年黨慶，桃園市黨部舉行「民主進行式、傳遞民主的火」園遊會，安排原住民表演。（黨部提供）

    2025/09/20 16:20

    〔記者謝武雄／桃園報導〕慶祝民進黨創黨39週年黨慶，民進黨桃園市黨部今在觀音崙坪公園舉辦「民主進行式、傳遞民主的火」園遊會，黨部主委黃傅淑香頒發感謝狀給黨齡逾30年的資深黨員，謝謝資深黨員長期支持與奉獻。

    黃傅淑香強調民進黨是一個懂得反省、與時俱進的政黨，中央與地方團隊將以更專業、更有效率的方式回應社會需求。現場除了各式各樣的攤位外，現場也安排融合新住民、原住民、客家文化與學生樂團表演，展現多元風貌，吸引超過600人到場共襄盛舉，中央黨部新住民事務部主任張瑜庭、原住民族事務部主任谷暮‧哈就，也代表黨中央出席活動，也盛讚市黨部活動，充分展現民進黨推動多元文化與族群共榮的決心。

    市黨部評委召集人郭蔡美英說，39歲的民進黨已經成熟，民進黨會繼續堅持做對的事，堅守台灣價值；國策顧問范振修也到場祝賀，感謝民進黨員一路守護台灣民主，未來期盼大家給予民進黨勉勵與支持。

    法務部政務次長黃世杰表示，活動展現各族群團結，正是賴清德總統最重視的多元族群價值；立法委員林月琴則強調，未來在立法院將持續為桃園發聲；立委王義川也感謝前市長鄭文燦任內推動多項建設，讓桃園快速成長；王義川更與創黨主委邱垂貞合唱〈黃昏的故鄉〉，邱垂貞還彈吉他也將現場氣氛帶到最高點。

    慶祝民進黨創黨39週年黨慶，桃園市黨部舉行「民主進行式、傳遞民主的火」園遊會，安排原住民表演。（黨部提供）

    慶祝民進黨創黨39週年黨慶，桃園市黨部舉行「民主進行式、傳遞民主的火」園遊會，安排原住民表演。（黨部提供）

